Nacional recibe a San Lorenzo por la Copa Sudamericana

A las 21.15 en el Gran Parque Central, Nacional tiene una de las bravas: la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, mano a mano, con desventaja de 3-1 tras perder en la ida en Buenos Aires. Duro, durísimo, a la vez que un desafío tremendo.

A los tricolores les tocó así: el peor partido del semestre, incluso de lo que va de año –en el plano internacional, sin lugar a dudas–, fue el que jugaron con el cuervo argentino. Y la pagaron cara, porque la diferencia es marcadamente favorable a San Lorenzo. Sin embargo, tal vez ese gol que hizo Gonzalo Bergessio, de penal, signifique la esperanza de dar vuelta la serie. Con el panorama tal como está, Nacional necesita un 2-0 para avanzar a los cuartos de final, fase a la que también pasará si gana por una diferencia mayor de dos goles. Por otra parte, el 3-1 a favor le aseguraría definir por penales, mientras que una diferencia menor, un empate o una derrota lo dejan afuera.

En panorama

Las formas en que llegan Nacional y San Lorenzo son distintas por varias razones. El primero, por lo que pasa y lo que pasó en la cancha. El tricolor no llega en su mejor momento futbolístico. El bajón se nota. No logra hacer pie atrás, y adelante le falta la efectividad que tuvo en otros momentos para sacar los partidos adelante. Con River Plate generó mucho pero no la metió y terminó empatando, algo similar a lo que le pasó con Wanderers, aunque en este caso perdió. La última victoria tricolor se remonta al 1º de setiembre, cuando le ganó a Racing 1-0-. El fin de semana jugó bien por momentos, pero en buena parte del encuentro Liverpool fue el dominador. El plus a favor sigue siendo el mismo de siempre: tiene mucha calidad individual y, con ello, potencialmente, mucho gol. Se tiene que prender Bergessio, aunque debería llegarle más y mejor juego.

El director técnico Alexander Medina no confirmó los 11 jugadores que saldrán a la cancha hoy, pero se deja ver una posible formación. En comparación con el partido con Liverpool, la zona defensiva tendría tres nuevos jugadores, manteniéndose sólo Alfonso Pacha Espino. En la mitad de la cancha podría producirse el retorno del Canario Luis Aguiar, mientras que arriba volvería Sebastián Fernández para acompañar a dos que parecen fijos: Tabaré Viudez y el argentino Bergessio.

San Lorenzo es un vaivén de regularidad. A veces sorprende, como lo hizo en el partido con Nacional, mientras que en ocasiones no da pie con bola. En seis fechas del campeonato argentino, los santos acumulan una victoria, cuatro empates y una derrota. Ese partido ganado, precisamente, fue el que disputó este fin de semana, en el que puso diez suplentes, situación que no permite tomar ese juego como referencia para hoy, porque los dirigidos por Claudio Pampa Biaggio tendrán un cuadro totalmente distinto. El único que puede repetir es el zaguero Marcos Senesi.