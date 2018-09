Novedades en todos los torneos de la FUBB

En las tres divisionales de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) hay novedades de cara a lo que resta de la temporada en el torneo de segunda división, El Metro, y el comienzo del año en la Divisional Tercera de Ascenso y la Liga Uruguaya de Básquetbol, que tendrán competencia en los próximos días, hasta fin de año y el año que viene, con el Antel Arena en marcha, porque según las autoridades se inaugurará el 12 de noviembre.

Primero lo primero. El Metro se define este viernes. A las 20.15 en el gimnasio de Larre Borges Lagomar y Capitol, que están empatados 1-1 en la serie, jugarán la finalísima de los play off por el segundo ascenso a primera para disputar la Liga de 2019- 2020. El partido irá televisado por VTV. Capitol está a un partido de volver a jugar en Primera después de 40 años; Lagomar tiene la chance de subir por primera vez en su historia. El lunes los de la calle Hermanos Gil ganaron y empataron la llave. Fue 71-62 con una buenísima actuación de Agustín Zuvich, que marcó 24 puntos, bajó la impresionante cifra de 21 rebotes (dos importantísimos, sobre el final del partido) y dio dos asistencias. Los de la Costa de Oro no dieron el brazo a torcer hasta el final, porque con dos triples de Cococho Álvarez y un parcial de 8-0 Lagomar llegó a ponerse a sólo dos unidades; Brian Moultrie marcó 12 puntos y bajó 12 rebotes, mientras que Nicolás García fue el goleador de su equipo, con 14 tantos. Moultrie, buena figura de Lagomar durante la temporada, no estará para el último partido porque ya viajó a Finlandia para cumplir con un contrato que tenía firmado. Será una baja de peso en el club del balneario.

En Primera, en Tercera, en sub 15 y en femenino

La Liga Uruguaya de Básquetbol tiene fecha de comienzo: viernes 5 de octubre. Ese día, el campeón Malvín y uno de los candidatos a definir el título, Nacional, se enfrentarán en el partido inaugural, en la cancha de los playeros. Si bien no está confirmado, la Mesa de la Liga tiene pensado que se jueguen tres partidos más el sábado 6 (Biguá-Defensor Sporting, Trouville-Olimpia y Hebraica y Macabi-Urunday Universitario), dejar para el lunes 8 otros dos encuentros (Goes-Sayago y Welcome-Verdirrojo) y que el martes 9 se dispute un único encuentro entre Aguada y Atenas.

La Divisional Tercera de Ascenso (DTA) tuvo su lanzamiento anoche. Los clubes participantes serán Albatros, Capurro, Danubio, Deportivo Paysandú, Marne, Montevideo, Peñarol, Reducto, San Telmo Rápido Sport, Urupan y Yale.

En lo que tiene que ver con la Liga Femenina de Básquetbol ya se conocen los finalistas: Malvín y Bohemios. La definición comenzará a jugarse este sábado, al mejor de tres partidos, y tendrá la televisación de VTV, a las 20.15 en la cancha de Bohemios. Las malvinenses van por su 16º título consecutivo.

Las selecciones uruguayas se siguen preparando para las competencias sudamericanas. La FUBB confirmó que Montevideo será sede del Torneo Sudamericano U15 Masculino, que se jugará del 6 al 11 de noviembre en el gimnasio de Atenas. El entrenador de Uruguay es Marcelo Capalbo. Además de los celestes, participarán otras siete selecciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela.