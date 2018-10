Se reprogramó la actividad del fin de semana

A comienzos de año, en enero de 2018, los clubes en conjunto votaron, a instancias de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cómo se jugaría la temporada. Durante un tiempo se trató de respetar la consigna: la actividad del fútbol local de la AUF no coincidiría con la disputa de la Copa del Mundo Femenina sub 17, pero pasó mucha agua debajo del puente, en forma de lluvia y tormentas. Los clubes votaron algo que luego, durante el año, algunos presidentes –cabe aclarar que no fueron todos– trataron de boicotear. La cuestión es que con la suspensión de este fin de semana puede llegar a haber fútbol de Primera División durante el Mundial.

Jorge Casales, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, luego de la suspensión de la 11ª etapa del Torneo Clausura, habló con Deportivo Uruguay, de Radio Uruguay, y dejó una novedad: habrá un cambio sustancial en la competición y en lo que resta del año. El margen de fechas para disputar lo que resta de la temporada se acotó y, a diferencia de lo que se había votado en el comienzo del año, habrá actividad futbolera de Primera División en simultáneo con el Mundial femenino sub 17 que se jugará en Uruguay entre el 13 de noviembre y el 1º de diciembre. “Ya lo hablamos con el Ejecutivo. La idea es seguir el campeonato y tratar de que los horarios no coincidan con los del Mundial femenino sub 17”, dijo Casales, y agregó: “Lo que había era una recomendación de FIFA y una sugerencia explícita del Consejo Ejecutivo que estaba en funciones en aquel momento. Se puso a consideración y todos los clubes los votaron, pero ahora la realidad es otra. Creo que también es bueno seguir en continuidad. Solamente las finales se disputarían en las fechas del Mundial; la idea es que se jueguen en horarios que no se superpongan, eso sí está claro”.

A la cancha

Primero, lo primero. El miércoles se juega el pico de 32 minutos que quedó pendiente entre Liverpool y Nacional, la semana pasada, cuando cayó granizo y no pudo continuar el partido que ganaban los tricolores 1-0, con gol de Alfonso Espino. Gustavo Tejera, árbitro principal del encuentro, lo suspendió a los 58 minutos. Con el final de este partido entre negriazules y bolsos quedará al día el Torneo Clausura, por el que se jugará la 11a fecha el fin de semana que viene.

Repasemos lo que puede venir y cómo se desarrollará el final de la temporada (ver recuadro). La etapa quedó para el fin de semana del 6 y 7 de octubre con los mismos detalles. Por su parte, la siguiente etapa, la 12ª, se disputará el sábado 13 y domingo 14 de octubre, sin modificaciones de horarios ni de escenarios. Esto también trae aparejado un cambio que puede ser sustancial teniendo en cuenta que el clásico entre Peñarol y Nacional se jugará el domingo 21 de octubre.

¿Qué empezará a discutirse en los días que se nos vienen? Que si el Cebolla Cristian Rodríguez es uno de los jugadores del medio local convocados por Óscar Tabárez para jugar los amistosos con Uruguay en Asia (el 12 de octubre con Corea del Sur y el 16 con Japón), no se perderá el clásico. Primero falta la citación, claro, que es probable que se concrete. Además, el sabalero fue expulsado en el partido con Torque la semana pasada, por lo que ya sabe que no podrá jugar el fin de semana con Rampla Juniors, y si es convocado para integrar la selección viajará el sábado 6.

La fecha, entonces, irá así. El sábado a las 16.00, Torque y Atenas jugarán en el estadio Centenario, Defensor Sporting recibirá a Wanderers en el estadio Luis Franzini, con televisación de VTV, y Progreso y Liverpool se verán las caras en el estadio Abraham Paladino. El domingo a las 15.00, Danubio y Cerro jugarán en Jardines del Hipódromo, con pantalla incluida (VTV); luego, a las 16.00 se enfrentarán Racing y River Plate en el Parque Osvaldo Roberto y Fénix con Boston River en el Parque Capurro. Para el cierre del domingo quedó el partido entre Rampla Juniors y Peñarol en el estadio Centenario a las 18.00 (lo pasa la televisión). Nacional tendrá fecha libre y ganará los puntos del partido que debía jugar con El Tanque Sisley.

Con respecto a la definición del Campeonato Uruguayo, si hubiera una final se jugará el domingo 11 de noviembre, dos días antes del inicio del Mundial femenino, pero si fuera necesario jugar más partidos, como lo expresó Casales, se fijarán durante el transcurso de la Copa del Mundo. La final puede ser un solo partido, dos e incluso cuatro. También hay que tener en cuenta una posible definición de la Tabla Anual, del Clausura y del descenso.

La B, la C, la selección

El Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional está muy próximo a la definición. Como todo en el fin de semana, la 23ª etapa no escapó a la suspensión. Primero, en la mañana del sábado, el televisado fue postergado y se esperó hasta la tarde para suspender también los restantes partidos, a excepción del clásico del noreste del país entre Cerro Largo y Tacuarembó, en el estadio Arquitecto Ubilla de Melo. Pero –¡rayos y centellas!– el cielo se empezó a poner negro y Melo no quiso ser la excepción: llovió como podrido y el juez Óscar Rojas suspendió el encuentro a los 39 minutos del primer tiempo, cuando arachanes y tacuaremboenses empataban 0-0. Toda la fecha de la B, este partido incluido, fue reprogramada para el martes.

Todos los cotejos comenzarán a las 16.00. El líder Juventud visitará a Rentistas en el estadio Obdulio Varela, Oriental y Albion se medirán en el estadio Eduardo Martínez Monegal de Canelones, Miramar Misiones y Sud América jugarán en el Parque Luis Méndez Piana, Plaza Colonia será anfitrión de Villa Española en el Parque Juan Prandi de Colonia del Sacramento, Villa Teresa y Central Español se enfrentarán en el estadio José Nasazzi, Deportivo Maldonado será local en Pan de Azúcar (estadio Julio César Abbadie) ante Cerrito, y Cerro Largo y Tacuarembó disputarán el pico pendiente en el Ubilla de Melo.

La Segunda B Nacional, la vieja C, también está jugando la recta final del Campeonato Uruguayo. Bella Vista ya se quedó con el Torneo Apertura y se metió en la definición del año, que otorgará un ascenso a la B. Lo que se está jugando ahora es la Liguilla entre los mejores ocho equipos de la temporada. La Tabla Anual también gana en importancia a medida que es inminente la definición del Uruguayo. Está todo muy parejo; los líderes de las dos tablas son Colón y Rocha, con 4 unidades en la Liguilla y 40 puntos en la Anual; en la tabla del año el campeón, Bella Vista, está a una unidad –tiene 39–, pero en la Liguilla suma dos puntos, al igual que Huracán Buceo y Huracán del Paso de la Arena, que junto a los papales están por debajo de Uruguay Montevideo, que tiene tres puntos (en la Anual están lejos de la definición, suman 31). Lo dicho: la tercera etapa se suspendió y también se jugará entre semana: Rocha recibirá a Basáñez en el estadio Mario Sobrero, Uruguay Montevideo y Colón se enfrentarán en el Parque ANCAP, Huracán Buceo y Huracán del Paso de la Arena jugarán en el Obdulio Varela, y La Luz y Bella Vista disputarán su partido en el estadio Della Valle.

De la 12 a la 15 (y puede haber finales) Fecha 11ª 6-7 de octubre

Fecha 12ª 13-14 de octubre

Fecha 13ª 20-21 de octubre

Fecha 14ª 27-28 de octubre

Fecha 15ª 3-4 de noviembre