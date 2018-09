Selección mayor femenina prepara amistosos

La selección uruguaya de fútbol femenino aceptó la invitación de su similar argentina para jugar dos partidos amistosos, y ayer comenzó la preparación. Argentina se prepara para jugar, en un repechaje Conmebol-Concacaf, una plaza para la Copa del Mundo que se disputará en Francia el año próximo. Su rival surgirá del Campeonato de Concacaf que se jugará entre el 4 y el 17 de octubre. Los encuentros Uruguay-Argentina serán el martes 2 y el jueves 4 de octubre, en nuestro país, sin detalles definidos todavía.

Los entrenamientos serán esta semana y la próxima, de lunes a miércoles, y las jugadoras quedarán a disposición entre el lunes 1º y el jueves 4 de octubre. La selección será dirigida por la entrenadora Graciela Barboza mientras Ariel Longo sigue con las prácticas de la selección sub 17 mundialista. Entre las 26 convocadas hay varios nombres que no han participado antes. Entre ellas se destacan dos veteranas como Paula Lola Viera (Línea D) y Aída Camaño (Náutico). También llegan por primera vez Federica Silvera (San Lorenzo), la golera Pamela de Armas (Nacional) y la defensa Rafaela Medina Ancheta, que se desempeña en el Grêmio gaúcho y es nieta de Atilio Ancheta, ex internacional de Nacional y de la selección uruguaya. A su vez, llegan a la mayor dos delanteras del interior que han alternado previamente en selecciones juveniles, la palmirense Tamara García y la floridense Romina Alanís.

También integran la selección las goleras Sofía Olivera (Peñarol) y Romina Chappe (Colón); las defensas Lorena Graña y Daiana Farías (Peñarol), Stephanie Tregartten (Unión de Paysandú), Valeria Colman, Carina Felipe y Pierina Montenegro (Nacional), aunque esta última quedaría afuera por lesión; las mediocampistas Agustina González (San Jacinto Rentistas), Sindy Ramírez (San Lorenzo, Argentina), Sabrina Soravilla y Giovanna Yun (Nacional), Keisy Silveira (Colón) y Ximena Velazco, Jemina Rolfo y Carolina Rodríguez (Peñarol); y las delanteras Catherin Berni (Colón), Romina Girbau (Progreso) y Adriana Castillo (Nacional).

Colón y Peñarol empataron y le abrieron el camino a Nacional

Peñarol y Colón igualaron 1-1 en el principal partido de la cuarta etapa del Torneo Clausura. Ambos equipos hicieron un partido con goles al comienzo y con escaso nivel futbolístico. El balance marca que Peñarol jugó como para darle a Nacional la punta en exclusiva y que Colón lo hizo como para quedar –en la práctica– sin posibilidades de ganar la Tabla Anual. En este último concepto está implícita la realidad de este torneo, que en la disputa por el título es, claramente, un triangular entre estos clubes. Sólo cabe un dato para establecer esa característica del torneo: durante los nueve partidos del Torneo Apertura y los cuatro ya jugados del Clausura, Nacional, Peñarol y Colón sólo han perdido puntos en partidos entre sí y, en todos los casos, les ganaron a los siete restantes equipos.

Si esos parámetros se mantienen, lo que es muy predecible, más allá de las muy buenas actuaciones de San Jacinto Rentistas, Liverpool y Línea D, Colón ya no podría ganar la Tabla Anual. En ella Nacional lidera con 36, Peñarol tiene 34 y Colón ha quedado relegado con 31. El único partido que resta del “triangular” mencionado es el que jugarán Nacional-Peñarol en la séptima etapa. Seguramente en ese encuentro se disputará el título del Clausura y el de la Tabla Anual. Cabe recordar un dato relevante: Colón llegará a la fase de definiciones como campeón del Apertura.