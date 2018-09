Selecciones celestes compiten por el mundo en fútbol y futsal

La selección uruguaya sub 20, que se prepara para la disputa del Sudamericano de la categoría entre enero y febrero (se confirmaron las sedes en Chile: Rancagua, Talca y Curicó), está en Catar jugando el torneo Cuatro Naciones, un campeonato amistoso con la selección locataria, Costa de Marfil y Vietnam. El debut de los celestes dirigidos por Fabián Coito obtuvo el triunfo 3-1 sobre los marfileños el fin de semana en el complejo Aspire Academy. Las anotaciones fueron del riverense Emiliano Gómez, que convirtió en dos ocasiones, a los 15 y 26 minutos, e Ignacio Laquintana, que marcó su gol a los 16 de la primera parte.

La selección salió a la cancha con Mauro Silveira en el arco; Emiliano Ancheta, Bruno Méndez, Gastón Álvarez y Maximiliano Araújo en la zona defensiva; Martín Barrios, Rodrigo Zalazar, Ignacio Laquintana y Thomás Chacón en el mediocampo; y Pablo García y Emiliano Gómez fueron los atacantes. Durante el transcurso del encuentro entraron Juan Manuel Boselli –puede repetir un Mundial ya que, si bien no jugó el Sudamericano en el que Uruguay salió campeón, fue parte de la selección que terminó cuarta en Corea del Sur 2017–, Joaquín Trasante, Facundo Milán, Brian Rodríguez y Mathías Laborda. Además, Mathías Dofour, Erik de los Santos y Edgar Elizalde integran la delegación pero no vieron minutos en este primer partido con los africanos.

El próximo partido de Uruguay será hoy a las 13.00, hora uruguaya, con la selección local de Catar; en el cierre del torneo los celestes enfrentarán a Vietnam el sábado a la misma hora. En el otro partido del cuadrangular, Catar venció a Vietnam 4-1.

En cancha chica

La selección uruguaya de futsal también está compitiendo. Los planteles sub 20 y de mayores dirigidos por Diego D’Alessandro compiten en Asunción, Paraguay, donde se juega la segunda edición de la Liga Sudamericana, que comenzó el lunes y termina el viernes. La mayor de los celestes debutó con un empate 1-1 con Argentina; el gol fue de Maximiliano Navarro. Uruguay integra la Zona Sur junto con los argentinos, los locatarios paraguayos (rivales anoche, fue derrota por 7-3; los goles uruguayos fueron marcados por Ignacio Salgués en dos ocasiones y Xande en una oportunidad), Bolivia –rival de esta tarde a las 17.00– y Chile, selección con la que cerrará la participación en el grupo, el viernes a las 18.00. El plantel de mayores está integrado por Christian Gaitán (Boston River), Gabriel Debat (Peñarol), Maximiliano Navarro (Old Christians, Colonia), Federico Fedele (Old Christians, Colonia), Leandro Ataídes (Nacional), Luciano Cosentino (Malvín), Juan Custodio (Peñarol), Alexandre de los Santos (Copagril, Brasil) e Ignacio Salgués (Boca Juniors, Argentina).

Los juveniles de la sub 20 también están jugando la Liga Sudamericana, pero en el caso de los chiquilines el debut fue con una victoria 5-4 sobre Argentina. Los juveniles también disputaron su segundo encuentro ayer con Paraguay (perdieron 6-5) y vuelven a jugar hoy con Bolivia (los rivales son los mismos, la sub 20 juega un par de horas antes que la selección mayor). Los partidos se juegan en el gimnasio del Comité Olímpico Paraguayo.