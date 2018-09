Te hago un provisorio

Hay una sensación ligeramente extraña en relación a la selección, a este viaje y al partido de esta noche, el primero pos Mundial, casi con el mismo equipo, pero sin el Maestro Tabárez, sin Celso Otero, sin Mario Rebollo, sin el profe José Herrera. Lo raro de este encuentro que se jugará en Houston es una suerte de dolor por la no presencia del Maestro, absolutamente bien cubierto por Fabián Coito, Gustavo Ferreyra, Carlos Nicola y el profe Santiago Urrutia, además de Pablo Alonso –no el ex jugador–. Pero más que su ausencia de hoy en Estados Unidos, es la incertidumbre de que le vuelvan a ofrecer un contrato para seguir el camino lo que llama la atención. En los mentideros se refuerza la idea de que es Tabárez quien no firma, cuando es exactamente al revés.

Esto ya pasó: después del Mundial de 2010 Uruguay jugó su primer partido amistoso con Angola dirigido por Juan Verzeri –con Coito como asistente–, y tras el Mundial 2014, en el primer juego con Japón la selección fue dirigida por Celso Otero y Mario Rebollo, porque Tabárez había sido intervenido quirúrgicamente. En ambos casos los técnicos eran otros, pero los planteles eran parecidos a los que habían jugado los mundiales.

Esta vez Coito, que dirige a la sub 20 y debió interrumpir por diez días la preparación de los juveniles, no innovó, como sus antecesores de interinato, y convocó a este plantel, colmado de jugadores que Fabián ya ha dirigido, empezando por el primer futbolista que cumplió sin falta de manera oficial la escalera de todas las selecciones uruguayas, Gastón Silva, desde la sub 15, justamente en la que fue convocado por Coito, hasta la mayor.

México tampoco tiene a su entrenador definitivo, ya que el brasileño Ricardo Tuca Ferreti volverá a ser interino y descartó seguir en la Federación Mexicana de Fútbol Asociación ya que tiene contrato vigente con Tigres: “Entiendo que cualquier DT quisiera estar en mi lugar, pero a lo mejor ellos no tienen lo que yo tengo en Tigres; creo que sería traicionar y apuñalar a esta institución que tanto me ha apoyado en las buenas y en las malas”.

Ferreti, al contrario que Coito, plantea una gran renovación para el partido de hoy y el del 11 con Estados Unidos, habiendo nominado a sólo ocho de los 23 mundialistas en Rusia e incluyendo a nueve futbolistas que han recibido su primera convocatoria para la selección mayor: el golero Hugo González, los zagueros José Abella, Jesús Angulo y Gerardo Arteaga, los mediocampistas Roberto Alvarado, Diego Lainez, Jonathan González y Erick Aguirre y el delantero Ángel Zaldívar, todos procedentes del campeonato mexicano.