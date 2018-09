Una nueva reserva de Tabárez con amistosos a la vista

El cuerpo técnico de la selección uruguaya de fútbol, nuevamente y por cuatro años más encabezado por Óscar Washington Tabárez, dio la lista de 25 futbolistas reservados para los amistosos que la celeste jugará en octubre en Asia. Los rivales serán Corea del Sur, el viernes 12 a las 8.00 –hora uruguaya– en el World Cup Stadium de Seúl, y Japón, el martes 16 a las 7.35 en el estadio de Saitama. Las novedades son las vueltas del sauceño Camilo Mayada y el floridense Jonathan Rodríguez, y la inclusión del sanducero Marcelo Saracchi. Se trata de una reserva; la confirmación de la lista definitiva llegará en unos días junto con las citaciones del medio local, que en caso de que las haya “se realizarán oportunamente”, según consigna la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La delegación uruguaya partirá del aeropuerto internacional de Carrasco el sábado 6 de octubre.

La lista de reservados está compuesta por los goleros Fernando Muslera (Galatasaray, Turquía), Martín Silva (Vasco da Gama, Brasil) y Martín Campaña (Independiente, Argentina); los defensas Diego Godín (Atlético de Madrid, España), Sebastián Coates (Sporting Lisboa, Portugal), José María Giménez (Atlético de Madrid, España), Gastón Silva (Independiente, Argentina), Martín Cáceres (Lazio, Italia), Marcelo Saracchi (RB Leipzig, Alemania) y Diego Laxalt (Milan, Italia); los mediocampistas Nahitan Nández (Boca Juniors, Argentina), Lucas Torreira (Arsenal, Inglaterra), Matías Vecino (Internazionale, Italia), Rodrigo Bentancur (Juventus, Italia), Carlos Sánchez (Santos, Brasil), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders, Estados Unidos), Camilo Mayada (River Plate, Argentina), Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro, Brasil) y Federico Valverde (Real Madrid, España); y los delanteros Jonathan Rodríguez (Santos Laguna, México), Gastón Pereiro (PSV Eindhoven, Holanda), Cristhian Stuani (Girona, España), Maximiliano Gómez (Celta, España), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, Francia) y Luis Suárez (Barcelona, España).

Como la primera vez

Saracchi fue reservado para la selección mayor por primera vez. El sanducero formado en Danubio, que tuvo un buen pasaje por River Plate de Argentina y actualmente juega en la Bundesliga, es otro de los futbolistas con una prolongada carrera en el complejo Uruguay Celeste. El lateral comenzó a ponerse la camiseta de Uruguay en la categoría sub 15, con la que jugó el Sudamericano; luego, en la sub 17 también fue parte del Sudamericano, en 2015, y rápidamente –el mismo año– fue incorporado por Fabián Coito para participar en el Mundial sub 20 que se jugó en Nueva Zelanda. Como todavía tenía edad para volver a ser parte de un proceso sub 20, disputó el Sudamericano que la celeste ganó en 2017 en Ecuador y luego fue parte del Mundial de Corea del Sur en el que los de Coito consiguieron el cuarto puesto. Ahora le tocó ser reservado por Tabárez entre los más grandes; resta saber si se confirmará su citación, pero es una linda noticia para el futbolista. Los otros dos que volvieron, Mayada y Cabecita Rodríguez, ya fueron parte de la selección mayor entre 2014 y 2015. Mayada disputó siete partidos y jugó las Eliminatorias para Rusia 2018; Rodríguez estuvo con la selección en nueve oportunidades, convirtió un gol y jugó la Copa América Chile 2015.