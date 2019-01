Continúa activo el mercado de pases

La llegada de Jorge Fucile a Plaza Colonia revolucionó el mercado de pases en las últimas horas, sobre todo porque parecía que el mundialista con Uruguay en 2010 y 2014 podía llegar a irse al exterior, después de tener alguna oferta firme tras su salida de Nacional. “Vengo a estar tranquilo y a cerrar algunas bocas”, comentó el lateral en su arribo a los patas blancas. Fucile se pone a punto en Colonia del Sacramento mientras el plantel principal está en Paraguay, donde jugará amistosos con Rubio Ñú, River Plate y un combinado de la segunda división. Por si fuera poco, los dirigidos por Mario Szlafmyc también tentaron a Luis Aguiar, quien visitó las instalaciones del club y tiene una oferta concreta que deberá responder. También se contactaron con Mauricio Victorino, que podría sumarse a las altas que ya tiene el equipo: Iván Cartés, Franco Acosta, Facundo Waller, Matías Caseras, Joaquín Boghossian y Marcelo Tabárez.

Si de mover el fichero se trata, también Nacional pegó fuerte con la incorporación de tres jugadores. Álvaro Palito Pereira, también mundialista en 2010 y 2014 con la selección, acordó su llegada a los tricolores desde Estudiantes de La Plata. Otra de las sorpresas la dio el argentino Joaquín Arzura, oriundo de la localidad de Campana. El volante, que viene de jugar en Almería de España, fue un pedido expreso del entrenador Eduardo Domínguez, que lo enfrentó en Argentina cuando Arzura jugaba en Tigre. Además, coincidió con Iván Alonso, mánager tricolor, en River Plate. Finalmente, también se confirmó la vuelta, 11 años después, de Mathías Cardacio, volante de la cantera, que llega tras culminar su vínculo contractual con Defensor Sporting. No se descarta que puedan llegar más refuerzos, pero la negociación clave por estas horas es la de un nuevo acuerdo con Gonzalo Bergessio, el goleador del campeonato pasado, que permanece sin equipo. Las miras están puestas en la final de la Supercopa Uruguaya del 3 de febrero, para el que las entradas ya están a la venta para los socios (los menores de 12 años entran gratis; la venta se lleva a cabo en los locales de Redpagos y por Tickantel, con precios generales de 550 pesos para las tribunas Ámsterdam y Colombes (los socios de ambos clubes pagarán 220 pesos), 720 pesos para la Olímpica (los socios abonarán 290 pesos), y 1.100 pesos y 440 pesos para la tribuna América; la venta al público en general se habilita el 29 de enero).

Si de clásicos hablamos, Luis Mejía y Fabián Estoyanoff recibieron una sanción por los incidentes del lunes. El panameño Mejía recibió una suspensión de seis partidos, y Estoyanoff de cinco, castigo en ambos casos sólo aplicable a torneos amistosos de verano (no corre para la actividad oficial).

Peñarol no se quedó con las ganas e igualmente jugó ayer un amistoso con Barcelona de Guayaquil en el Campeón del Siglo. Fue victoria de los ecuatorianos 2-1, Diego López paró un equipo suplente con Thiago Cardozo; Giovanni González, Jesús Trindade, Enzo Martínez y Rodrigo Rojo; Marcel Novick, Franco Martínez, Brian Rodríguez e Ignacio Lores; Gastón Rodríguez y Rodrigo Piñeiro, autor del tanto mirasol. El refuerzo firme que Peñarol sigue necesitando es el de un zaguero. Atrás quedaron los frustrados pases del ecuatoriano Frickson Erazo, el de Gary Kagelmacher, y ahora se intenta afrontar la llegada de Alejandro González, que jugó en los carboneros hasta 2013 y luego anduvo por algunos clubes de Italia. Ahora está en Palestino de Chile, club con el que se debe negociar su salida. También surgió el nombre de Felipe Gedoz, con formación y pasado en Defensor Sporting, que permanece en Atlético Paranaense pero sin minutos en la cancha.

Wanderers fue otro de los equipos que se reforzaron en las últimas horas. A la llegada de Gonzalo Barreto se sumó la del chileno Christian Bravo, volante de creación que viene de San Luis de Quillota y tuvo un pasaje por el fútbol español y croata. Tras la partida de Adrián Colombino a Argentinos Juniors, arregló Jonathan Barboza, mediocampista que viene de jugar en Independiente Medellín de Colombia. Boston River sumó a Lucas Rodríguez, ex Atenas, y confirmó la llegada del argentino Pedro Silva, ex jugador de la reserva de Boca Juniors, y del juvenil Facundo Queiroz, desde Nacional. En Danubio, además de los refuerzos ya confirmados, aparecieron Gonzalo Montes, proveniente de Progreso, y Briam Acosta, de Juventud. Justamente, los pedrenses tuvieron novedades con el arribo de Gastón Vitancurt y Martín Chaves, quienes llegan desde Peñarol, sumados al argentino Eric Barrios. En Progreso la novedad es la llegada del golero Nicola Pérez. En el Prado, River Plate no tiene novedades. Racing, que sufrió diez bajas, recibió las incorporaciones del artiguense Gonzalo Camargo y de Leandro Zazpe, mientras que Ignacio Nicolini renovó su contrato por un año más. Rampla Juniors cerró su plantel luego de sumar 11 futbolistas: Walter Ibáñez, Álvaro Fernández, Juan Albín, Kevin Larrea, Gaspar Vega, Gonzalo Ritacco, Mathías Saavedra, Ignacio Panzariello, Leonardo Melazzi, Pablo Pereira y Gastón Roselló.