El fútbol femenino que se viene

Las grandes líneas del fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para su 24ª temporada están definidas. Habrá más clubes, esa es la novedad. Se competirá en cuatro torneos, esa es la continuidad. Es imposible determinar la cantidad exacta de equipos que participarán, pero se puede estimar que de los 20 –diez en cada divisional– que hubo el año pasado se pasará a una cifra de entre 25 y 27.

Hay que incluir en el cálculo algunas bajas. Ya no integrarían los torneos de la AUF Miramar Misiones y Seminario. Canadian se transformaría en Deportivo Maldonado, porque del departamento esteño eran sus jugadoras. Y Udelar, el equipo universitario, está en duda. Se integrarán Defensor Sporting, Albion, Cerro, Keguay, Deportivo Maldonado y Racing. También Fénix está realizando un llamado a aspirantes. Cerro Largo estuvo dudando de si competir en AUF o en OFI y se habría decidido por la primera opción. Plaza Colonia, que en la temporada pasada tuvo equipo en juveniles, debería sumar participación en mayores pero no lo ha confirmado. Varios clubes hicieron o están haciendo llamados a aspirantes. Racing tiene una base de jugadoras de Fuerza Aérea para mayores y de la zona de Las Piedras para formar la sub 16.

Nos queda por nombrar a Rampla Juniors, que sería el único equipo de la Primera División masculina que no tendría representación; al menos hasta estos días no se ha conocido una iniciativa concreta y comunicada a la AUF sobre su reincorporación. Rampla, un grande de la primera época, lleva alrededor de una década sin tener representación femenina. Su vuelta sería una gran noticia. La semana pasada se hizo una emotiva y enorme reunión de ex campeonas ramplenses con la presencia de la referente de siempre, Isabel Peña, en un cálido encuentro con el veterano Kegam, hincha número uno de aquel equipo femenino. De ahí podría salir el impulso para la vuelta.

El argumento más fuerte que debe impulsar al club a participar, como lo ha hecho en otros casos, es que a partir de este año rige una disposición de la Conmebol y de FIFA que expresa que un club no podrá participar en los torneos internacionales masculinos vigentes –Copa Libertadores y Copa Sudamericana– si no cuenta con una representación femenina de mayores y una juvenil. Ese es el nuevo factor que hace aumentar el número de equipos, pero es determinante el crecimiento natural que se viene dando desde hace más de dos décadas en la participación femenina en el fútbol infantil, juvenil y mayor.

Los torneos: certezas e incertidumbres

La primera decisión ya tomada es que en la AUF este año habrá nuevamente cuatro torneos: el de la Divisional A de mayores, el de la Divisional B de mayores, un sub 19 y un sub 16. Lo otro decidido es que la actividad comenzaría –en principio– el fin de semana del 16 y 17 de marzo, pocos días después que la selección celeste absoluta haga la primera incursión europea de su historia enfrentando a la fuertísima selección francesa en Tours, el 4 de ese mismo mes.

Hay cuestiones importantes a decidir. Por ejemplo, si la Divisional A se mantiene con diez clubes o si pasan a ser 12. Si se sigue con diez, subiendo Progreso y Bella Vista, clubes que fueron primero y segundo de la Divisional B 2018 respectivamente, la divisional de ascenso podría ser tan numerosa que hasta podría competir en series en una primera fase.

Si se aumenta la Primera División a 12 clubes igual bajarían –obviamente– Miramar Misiones (como se ha dicho, desaparecería) y Juventud de Las Piedras, los dos últimos del Campeonato Uruguayo 2018. En ese caso, se abre la oportunidad del ascenso para Atenas de San Carlos y Náutico, que fueron tercero y cuarto respectivamente el año pasado y deberían dar su conformidad. En la institución de Carrasco y Punta Gorda, que comienza esta semana “jornadas de captación”, todavía no hay una posición tomada en caso de que sobreviniera esa posibilidad de ascenso. Lo que tienen más definido es volver a participar con una formación mayor y una sub 16. Cabe recordar aquí una norma general ya instaurada en la temporada pasada: cada club que participa en los torneos AUF tiene la obligatoriedad de hacerlo con una formación mayor y, al menos, con otra juvenil, que puede ser sub 16 o sub 19.

Los tres grandes (de 2018 y antes)

El campeonato pasado se dirimió entre Peñarol –luego el bicampeón–, Colón, que fue finalista, y Nacional, que tuvo expectativas hasta sus últimos partidos. Fue una continuidad de temporadas anteriores. Colón ganó los torneos de 2013, 2014, 2015 y 2016, mientras que Peñarol lo hizo en 2017 y 2018, en tanto que Nacional disputó hasta el final la posibilidad de un éxito que le es esquivo desde 2011(en 2012 el campeón fue Cerro) pero, casi paradójicamente, siempre fue candidato al título máximo.

En Peñarol hay deseos de comenzar ya pero falta la aprobación del Consejo Directivo respecto del presupuesto anual y las restantes previsiones y líneas principales de trabajo. La última actividad aurinegra fue la participación en su primera Copa Libertadores Femenina, y ahora tiene asegurada la participación en la edición 2019.

Colón pasa por una situación especial. El presidente del club, Héctor Chaine, cerró un trato con la empresa Intersports Connections, de origen noruego, que tiene como director ejecutivo en Uruguay al brasileño Leonardo Sciammarella Neto, quien tomaría la gestión del fútbol tanto masculino como femenino pero con particular inflexión en este último.

En conferencia de prensa realizada a fines de 2018, Sciammarella calificó a Colón como “el club perfecto, con gente seria, con equipos masculino y femenino, que era lo que buscábamos aquí”. Agregó que “los sponsors están”, y anunció que se crearía una misma estructura para masculino y femenino con aportes de profesionales especializados en la preparación física, nutricionistas, profesores de inglés y portugués, médicos y odontólogos “para ofrecer algo diferente a jugadores y jugadoras”. Asimismo, mencionó la existencia de “convenios con clubes de Europa y un gran club de China”, y afirmó “tener en estudio tres proyectos para la construcción de una arena deportivo con césped sintético, gimnasio, sección administrativa y hospitality” en el terreno actual del Parque Suero. También anunció la construcción posterior de otro complejo con de ocho a diez canchas. Calificó la inversión a realizar como “pesada y fuerte” y dijo, casi anecdóticamente, que traerán a una jugadora ghanesa importante.

Para estos días esperan la llegada de las máximas autoridades de Intersports, pero para volver al tema de la cercanía del comienzo de la actividad del fútbol femenino hay que decir que en estos momentos no hay entrenadores designados en Colón ni movimientos de ningún tipo con sus planteles de mayores y juveniles, y que el sentimiento generalizado en jugadoras y dirigentes tradicionales del femenino es de esperanza e inquietud.

En Nacional, Jorge Seré asumió la responsabilidad de la dirección de todo el fútbol femenino (en la modalidad sala y en 11); Mario Carballo será el entrenador en mayores (en 2015 dirigió las categorías sub 16 y sub 19 de Peñarol femenino). Las pruebas de aspirantes se dieron en los últimos días en el polideportivo de las tricolores, que está integrado al Gran Parque Central, en las calles Comandante Braga entre Urquiza y Juan Ramón Gómez. En esos llamados estarían integradas incluso las jugadoras ya fichadas.

Otras tiendas

Liverpool y San Jacinto Rentistas irán por más luego de una gran temporada donde ocuparon los lugares siguientes a los tres clubes dominantes, viniendo ambos desde el ascenso. Los negriazules realizaron, en el mes pasado, una reunión con las jugadoras de todos sus planteles y festejaron los éxitos en mayores y juveniles con presencia y oratoria del presidente de la institución, José Luis Palma, de Javier Saavedra y de la profesora Graciela Rebollo, responsables del sector femenino. Allí se presentaron los entrenadores que tendrán en la temporada 2019.

Para las autoridades del fútbol femenino es incierto el camino que tomará Línea D, que completa los diez equipos de la divisional mayor junto con River Plate y Canelones.

Defensor Sporting, luego de una resistencia de casi un cuarto de siglo, abrió las puertas a las mujeres que quieren ser futbolistas. Un hecho llamativo e inusual se produjo hace unos días, cuando se convocó a una simple práctica inicial de aspirantes que tuvo lugar en el complejo Arsuaga, ubicado en la calle Pichincha, y ¡70!, sí, 70 jóvenes futbolistas se hicieron presentes. Las chiquilinas realizaron un primer movimiento que fue conducido por la entrenadora Fabiana Manzolillo y su equipo. 20 jugadoras ya quedaron seleccionadas, entre ellas María Inés Ordeix, Sofía Benavídez y la trinitaria Sofía Lateulade, esta última integrante de la selección uruguaya sub 17 de 2013. También hubo llamado a aspirantes en Defensor en la categoría sub 19, que será dirigida técnicamente por Stefanía Maggiolini, ex entrenadora de la categoría sub 16 de Peñarol.

En los próximos días se reunirá la Mesa Ejecutiva de la AUF y decidirá la fecha del primer encuentro de trabajo con los clubes.