Empezó el Australian Open

En la madrugada de ayer comenzó en Melbourne el Australian Open, primer Grand Slam del año. El torneo arrancó con un gran debut para Palo Cuevas, quien logró un excelente triunfo sobre el serbio Dusan Lajovic por 6-4, 7-5 y 6-1 en poco mas de 2 horas de partido.

Los primeros dos sets tuvieron desarrollos similares: Cuevas quebrado el saque de su rival al inicio, Lajovic se recuperaba, pero al momento de cierre de ambos sets el uruguayo volvió a hacer la diferencia tomando nuevamente el saque del serbio para, de esa manera, desnivelar. Ya con ventaja de dos sets a cero el uruguayo tomó pleno control del partido y el serbio no tuvo reacción alguna, quedándose con el tercer set por 6 a 1 para redondear una gran actuación. Cuevas finalizó el encuentro con 31 tiros ganadores y 19 errores no forzados, muy buenos números a la hora de agarra confianza en el juego.

En segunda ronda enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov, actual 21 del mundo, que venció al serbio Janko Tipsarevic por 4-6, 6-3,, 6-1 y 6-4 en poco más de 2 horas y media de juego. Será su cuarto enfrentamiento con ventaja de 2 a 1 para el europeo

Toda la previa del torneo se vio conmovida por la noticia de que Andy Murray puede que esté jugando su último torneo como profesional. El escocés viene batallando con una lesión de cadera hace unos dos años y, luego de varias cirugías, tratamientos y mucho trabajo con especialistas, no sólo no ha logrado recuperar su nivel, sino que no ha podido jugar sin dolor. “Es posible que Australia sea mi último torneo”, expresó en una conferencia de prensa, aunque espera poder volver a jugar en Wimbledon, su casa, si es que su cadera se lo permite. Murray conquistó tres Grand Slams –dos Wimbledon y un US Open–, dos medallas de oro olímpicas y 45 títulos de la ATP, y fue número uno del mundo.

El suizo Roger Federer, seis veces campeón y actual bicampeón, también jugó. Le ganó al uzbeko Denis Istomin con un triple 6-3. Además, avanzaron el croata Maric Cilic, el español Roberto Bautista (que eliminó a Murray 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 6-2) y el argentino Diego Schwartzman, entre otros. Novak Đjoković, por su parte, tendrá como primer rival a un jugador proveniente de la qualy, el estadounidense Mitchell Krueger. Por otro lado, el español Rafael Nadal, con algunas interrogantes en cuanto a su estado físico, deberá jugar contra el local James Duckworth, 237 del mundo.

Por el lado de las damas, la actual campeona, Caroline Wozniacki, número tres del mundo, iniciará su defensa del título contra la belga Alison van Uytvanck, mientras que la número uno del mundo y finalista en 2018, la rumana Simona Halep, enfrentará a la estonia Kaia Kanepi. Con el número dos, la alemana Angelique Kerber, semifinalista en 2018, se verá con la eslovena Polona Hercog.

Si bien las top 4 del ranking son las máximas favoritas: Halep, Kerber, Wozniacki y Naomi Osaka, ninguna tiene nada garantizado, ya que en los últimos cuatro años sólo tres jugadoras han levantado más de un título de Grand Slam: Serena Williams cinco, Kerber tres y Garbiñe Muguruza dos, lo que hacer suponer que será un torneo con varias sorpresas.

La estadounidense siete veces campeona en Melbourne, Serena Williams, vuelve a disputar el torneo tras ausentarse en 2018. El motivo de la ausencia fue que había sido madre recientemente. Su última participación en Australia fue en 2017, cuando se llevó la corona a casa. En la primera ronda enfrentará a la alemana Tatjana Maria.