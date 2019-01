Erick de los Santos, el pibe que le pidió una foto al Maestro Tabárez

Hace 17 meses que la selección uruguaya sub 20 se prepara para el Sudamericano de Chile 2019. Fueron varias las jornadas, los amistosos y los entrenamientos, pero recién en el último partido previo al campeonato Erick de los Santos, un pibe de 19 años que juega en Peñarol, se animó a cumplir con uno de sus cometidos. Cuando terminó el partido, en el que el volante entró en el transcurso del segundo tiempo, y se lo vio cómodo, intenso y con una gran presencia, varios familiares de los futbolistas se acercaron al Maestro Óscar Washington Tabárez, para saludarlo, o para pedirle una foto. Es que el director técnico siempre está ahí, con los más pequeños y con los más grandes, ve todo y a todos. En ese espacio, mientras amablemente el entrenador se sacaba fotos con quien se lo pedía, el pibe no dudó y fue de una, con el mayor de los respetos: “¿Me puedo sacar una foto con usted?”, le preguntó. Tabárez sonrió, como si se tratara de uno más, y lo abrazó para la foto. “No te la vayas a quedar, mandámela”, retrucó el Maestro, que también sonrió. “Se la pedí por la historia, por su trayectoria y por lo importante que es acá en el Complejo, en el país y en América. Me interesa mucho y aproveché para pedirle la foto. La voy a encuadrar y la voy a tener como un lindo recuerdo”, comentó De los Santos a Garra.