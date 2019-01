Figuritas tengo: los jugadores más valorados que estarán en el Sudamericano sub 20

Como en cada cita continental sub 20, los ojeadores estarán al acecho. Ver jugadores forma parte de la cosa, más allá de lo discutible o no. Lo cierto es que, por otro lado, los métodos y alcances de los scoutings han avanzado pasos enormes y cada vez se enfocan en chiquilines más chicos –y no hay necesidad de esperar un Sudamericano para verlos: los tienen fichados hace rato–. Sin ir más lejos en este campeonato, como nunca había pasado, Uruguay tiene nueve jugadores que pertenecen a clubes del exterior.

Empecemos por casa. Las figuras de Uruguay parecen estar atrás: Franco Israel, el capitán Bruno Méndez, que ya jugó en la selección mayor –y de buena manera–, o Sebastián Cáceres, a quien parece que lo quiere River Plate de Argentina. Más adelante está el virtuosismo de Rodrigo Zalazar en la mitad de la cancha y un nombre que se repite porque siempre rindió: Nicolás Schiappacasse. El del Atlético de Madrid jugará su segundo Sudamericano de la categoría y viene con la experiencia del Mundial pasado. Hay que verlo.

Si de mirar jugadores se trata siempre hay que relojear a los brasileños. El scratch tiene, por ejemplo, a Rodrygo, perla del Santos aunque ya es del Real Madrid. Lincoln, de Flamengo, será su socio en ataque; es otro de los buenos, al igual que Hugo Souza, también del mengão, arquero que ya fue convocado por Tite a la selección mayor.

En el grupo donde estará Uruguay los rivales son Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú. En la albiceleste estarán Marcos Balerdi, defensor recientemente comprado por el Borussia Dortmund, Nehuén Pérez, volante ex Argentinos Juniors que compró el Atlético de Madrid, y un par de nombres que ya juegan afuera: Maximiliano Romero (PSV holandés) y Facundo Colidio (Inter de Milán). En Ecuador el mejor es Alexander Bolaños. El delantero, primo de dos ex selección mayor, Miller y Álex, juega en el Colo-Colo de Chile. Diego Palacios, lateral derecho del Willen II holandés, es otro de los destacados. En Paraguay los referentes son Diego Huesca, arquero que milita en el Valencia español, y Aníbal Vega, delantero del Palmeiras de Brasil. Perú, por su parte, selección contra la que debutará la celeste, tiene en el enganche Jairo Concha –jugador de la Universidad de San Martín–, en Christopher Olivares –delantero del Sporting Cristal– y en Marcos López –reciente incorporación del San Jose Earthquakes de la MLS– a sus mejores exponentes.

En el otro grupo las figuras, sacando a los brasileños, son Marcelo Allende –chileno que juega en el Necaxa mexicano–, los colombianos Jaime Alvarado –jugador del Watford inglés pero que actúa en el Hércules, de España– y Johan Carbonero –delantero del Once Caldas–, los venezolanos Christian Makoun –zaguero o volante central que juega en la Juventus de Italia– y Enrique Peña –otro del Dortmund– y el boliviano Jairo Quinteros –jugador del Valencia español–.