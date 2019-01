La LUB entra en el final de su fase regular

Hoy sigue la disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), en la que esta semana se jugaron algunos encuentros atrasados para ponerse al día con el calendario. El Torneo Clausura entra en su recta final y esta noche tendrá un gran partido: Aguada-Malvín a las 21.00 en la calle San Martín, pendiente de la octava fecha (los playeros estaban jugando la Liga de las Américas). Los aguateros pasan por un buen momento en el que acumulan cinco victorias consecutivas, clásico con Goes incluido, desde la asunción de Germán Cortizas como entrenador. En diálogo con Garra, el director técnico manifestó que tiene la intención de seguir en el club, pero que dependerá de los directivos. “Me siento muy bien. Me ayuda el hecho de que ya estaba en el club, y los compañeros de trabajo son de confianza. Los jugadores se han brindado al 100% y me hicieron sentir cómodo. En el poco tiempo que llevamos trabajando juntos hemos tratado de mejorar la defensa, porque pasaba que anotábamos fácil pero nos marcaban muchos tantos. Estamos tratando de ser más verticales para generar el mejor tiro posible, incluso con un pase más. Estamos hablando con los directivos y buscamos lo mejor para el club; ellos han buscado entrenadores de experiencia y, por distintos motivos, no se ha dado. Quiero lo mejor para el club, más allá de cuál sea el rol que ellos determinen para mí. Me siento cómodo porque estoy respaldado”, destacó el Casco. Para los playeros es la chance de quedar como únicos líderes si ganan el partido: hasta ahora acumulan 16 victorias y cinco derrotas.

La fecha que se abre mañana tendrá los siguientes partidos, que comenzarán a las 20.30: Defensor Sporting recibirá a Goes en la cancha de Welcome, Biguá tendrá la visita de Trouville en Villa Biarritz, Olimpia y Nacional se enfrentarán en la cúpula de Colón, y Verdirrojo jugará con Sayago en el Cerro. El sábado se cerrará la etapa con el partido entre Urunday Universitario y Malvín, en el Prado, a las 20.30.