Mañana se reanuda la Liga Uruguaya

2019 para la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) comienza a full. Mañana se jugará una fecha completa, la tercera de la segunda rueda (Torneo Clausura), que abrirá el año luego del receso por las fiestas. Defensor Sporting se quedó con la primera rueda, el Torneo Apertura, pero la tabla acumulada de la LUB tiene también a Sporting en la cima junto con Nacional, los dos equipos con 26 unidades (11 victorias y cuatro derrotas). Malvín y Olimpia están apenas atrás, con 25 puntos, un récord de diez triunfos y cinco partidos perdidos; en la quinta posición está Urunday Universitario (24 puntos, 9-6).

La 16ª etapa tiene partidos importantes por los puestos de arriba y abajo; si bien faltan varias fechas, los clubes empiezan a perfilarse para entrar en la Liguilla o para permanecer en La categoría. A las 20.30 Urunday Universitario recibirá en su gimnasio del Prado a Aguada, que está un punto por detrás de los estudiosos y busca sumarse al pelotón de los equipos que están en las primeras posiciones; Olimpia, que está bien arriba, recibe en la cúpula de Colón a Biguá; Verdirrojo, último en la tabla y complicadísimo con el descenso, recibirá en la cancha de Larre Borges a Hebraica y Macabi; Sayago, otro de los clubes que pelearán por zafar del descenso (está penúltimo), recibirá en su gimnasio a Trouville; Nacional, uno de los líderes, será local en la cancha de Unión Atlética frente a Welcome, que tiene que sumar para escaparle al descenso (si bien ganó tres partidos más que sus perseguidores, recibió la quita de cuatro puntos, como los del Cerro); mientras que Atenas recibirá al otro líder, Defensor Sporting, en la cancha de las alas negras, en Palermo. A las 21.15, con televisación de VTV, se cierra la fecha con el partido entre Malvín y Goes, en el gimnasio de los playeros. La fecha siguiente se jugará la semana que viene, entre lunes y martes.

Con novedades

La segunda parte de la temporada liguera se estrena con novedades en algunos equipos. En Goes, por ejemplo, debutará Walter Baxley, que se convirtió en el nuevo extranjero del misionero. El escolta estadounidense tiene 34 años y mide 1,93; viene de jugar en el básquetbol chileno. Así como llegó un norteamericano, otro se va. Es el caso de Corin Henry, que desde hace unos días no forma más parte de Sporting, que lo cortó luego de la derrota ante Aguada, sobre fin de año (el fusionado ganaba por siete puntos cuando faltaban 1.14 minutos). Por ahora Defensor no comunicó quién será el sustituto del extranjero. En Sayago también hay noticias de las malas. Sobre el final del año Horacio Gato Perdomo dejó de ser el entrenador tras los malos resultados del equipo de Ariel y la vía. Por ahora, su lugar lo ocupa Nicolás Díaz, que se estaba desempeñando como ayudante técnico de Perdomo. Además, Sayago, que la tiene difícil con el descenso, tampoco podrá contar con Quinton Dogget, que había llegado hace muy poco pero recibió una oferta importante y se fue a jugar a Marruecos.

Tabla de posiciones