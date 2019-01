Mañana sigue la Liga Uruguaya

La octava etapa del Torneo Clausura comienza a jugarse mañana y terminará el 31 de enero, cuando Aguada enfrente a Malvín, en un partido que quedará postergado por la participación de los playeros en la Liga de las Américas que terminó ayer.

Biguá y Goes abrirán la fecha a las 20.00 en Villa Biarritz, con televisación de VTV. Luego, a las 20.30, se enfrentarán Hebraica y Macabi-Welcome en la cancha de Trouville, Atenas frente a Trouville en el gimnasio de Larre Borges, Defensor Sporting con Nacional (partidazo entre dos de los punteros) en la cancha de Welcome, Urunday Universitario-Sayago en el Prado, y Olimpia recibirá a Verdirrojo en Colón. Aguada descansará, pero tiene el clásico con Goes a la vista, el próximo viernes.

Los líderes de la Liga son Urunday Universitario, Defensor Sporting y Nacional; el campeonato tiene tres escoltas: Malvín, que quedará con dos partidos pendientes (con Biguá y Aguada), Olimpia y Aguada.