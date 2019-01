Nacional jugará con River Plate como preparación de la temporada

Los tricolores tendrán su gran fiesta en Maldonado, donde enfrentarán a los campeones de la última Libertadores, River Plate argentino. El equipo de Eduardo Domínguez saldrá a escena a las 22.10 en el Domingo Burgueño Miguel, probablemente con Esteban Conde; Matías Zunino, Rafael García, Guzmán Corujo y Axel Müller; Cristian Oliva, Gabriel Neves y Santiago Rodríguez; Rodrigo Amaral, Kevin Ramírez y Sebastián Fernández. El fin de semana Nacional jugó un amistoso con un combinado local, en el que Amaral y Octavio Rivero convirtieron. Justamente el olimareño es una de las cartas que tendrá Domínguez en el banco de suplentes, junto a Gonzalo Lorezetti, la flamante incorporación argentina que proviene de Universidad de Chile, aunque se estima que el Duende no estará a la orden para el partido.

Se sigue trabajando en las incorporaciones que podría tener el equipo. Ya es casi definitivo que Gonzalo Bergessio no continuará en el equipo, por lo que se deberá atender su puesto. En las últimas horas surgió el nombre de Rodrigo Aguirre, que está en Botafogo pero su ficha pertenece a Udinese, algo que parece complicado. También está en carpeta Felipe Carballo, hoy en Sevilla pero sin minutos de juego, por lo que desde allí ven con buenos ojos la posibilidad de que vuelva a Nacional. También sigue sin destrabarse la situación de Mathías Cardacio, quien está libre y tenía todo acordado con los tricolores, pero aún no hay nada definido. También surgió el nombre de Matías Cahais, zaguero argentino de 31 años que está sin equipo y tuvo pasajes por San Martín de Tucumán (como último club), Boca Juniors y Racing.

El debut oficial de Nacional será el 3 de febrero en la final por la Supercopa Uruguaya con Peñarol. También jugará un amistoso el jueves en Paysandú con Colón de Santa Fe. River Plate, que desde hace unas semanas se prepara en Punta del Este, cuenta con sus principales figuras para el partido, entre ellas los uruguayos Nicolás de la Cruz y Camilo Mayada. Previo al partido, Nacional homenajeará al director técnico Marcelo Gallardo y al profesor Marcelo Tulbovitz, quienes integraron el cuerpo técnico del equipo en la temporada 2011-2012 y obtuvieron el título.

Peñarol tendrá hoy su último entrenamiento en Miami y volverá para seguir con su preparación en Montevideo. El fin de semana, los dirigidos por Diego López tuvieron su primer amistoso con Miami City, con el que igualaron 2-2. Ayer los carboneros jugaron con Florida Soccer Soldiers y ganaron 2-0. El equipo salió a la cancha con Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez y Rodrigo Rojo; Guzmán Pereira, Walter Gargano, Agustín Canobbio e Ignacio Lores; Facundo Torres y Rodrigo Piñeiro.

Se sigue trabajando firmemente en la confirmación de Lucas Viatri, con quien se está negociando. Si no sale su renovación, Peñarol ya piensa en incorporar un delantero y las opciones son Gonzalo Carneiro, un ex Defensor Sporting que juega en San Pablo, o Jonathan Álvez, un ex Danubio que no sería tenido en cuenta por Junior de Barranquilla. A su vez, se busca cerrar la llegada de un zaguero: surgió el nombre de Gary Kagelmacher, uruguayo ex Danubio que está en el fútbol belga, jugó en el fútbol español, alemán, israelí y tuvo presencia en selecciones juveniles.