Nueva fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) tendrá hoy el inicio de la 6a fecha del Clausura. Cuatro partidos serán a las 20.30: Aguada recibirá en su cancha a Sayago; en Villa Biarritz Biguá hará lo mismo con uno de los punteros, Nacional; Defensor Sporting, otro líder, será local en Welcome con Verdirrojo –partido al que sólo podrán ingresar parciales de Sporting–; mientras que Urunday Universitario se las verá con Olimpia en el Prado. El juego de las 21.15 tendrá frente a frente a Hebraica y Macabi y Malvín, partidazo en la cancha de Trouville. La fecha se completará mañana cuando jueguen Trouville con Goes (cancha de Trouville) y Welcome con Atenas (en Larre Borges).

