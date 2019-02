Postergado el inicio del Campeonato Uruguayo

El Torneo Apertura del fútbol uruguayo tenía como fecha de comienzo el fin de semana del 9 y 10 de febrero. No será. Luego de que algunos clubes presentaran una moción para que el Campeonato Uruguayo de fútbol no empezara hasta que no esté fijada la asamblea electoral para elegir nuevas autoridades, el Consejo de Liga de la Asociación Uruguaya de Fútbol resolvió votar. Dicha votación salió 9 votos por la afirmativa contra 7 votos que querían comenzar el fútbol.

Cerro, Fénix y Juventud fueron los equipos que llevaron adelante la propuesta de la postergación. En todos los casos, aunque con matices, los clubes esgrimieron que si no hay nuevo presidente no se puede comenzar la actividad.

Si bien la reunión del jueves por la noche entró en un cuarto intermedio hasta mañana, día en el que confirmarán cuándo se inicia el torneo, es probable que el Campeonato Uruguayo empiece el fin de semana del 16 y 17 de febrero.