Se empiezan a mover los equipos de Primera: hoy Nacional inicia sus trabajos

Algunos equipos arrancaron antes de fin de año, otros comenzarán a moverse entre hoy y mañana. Las pretemporadas de Primera División ya comienzan a ser realidad de cara al Campeonato Uruguayo 2019.

Los primeros en arrancar fueron Defensor Sporting y Danubio, ambos con cuerpos técnicos nuevos. La razón de que hayan comenzado a moverse la semana pasada es lógica: son los dos que debutan antes en la Copa Libertadores. Defensor lo hará el 23 de enero con Bolívar en La Paz; Danubio debutará el 5 de febrero de local con Atlético Mineiro, de Brasil.

Al mando del argentino Eduardo Domínguez, en Los Céspedes, Nacional comienza hoy su nueva temporada. En etapa de formación, claro, no sólo por el técnico nuevo, sino también porque varios jugadores no seguirán en el club tricolor. Varios contratos se vencieron y no serán renovados: el argentino Rodrigo Erramuspe, Alexis Rolín, Alfonso Pacha Espino, Jorge Fucile, Luis Aguiar, Santiago Colo Romero, Álvaro Tata González, Carlos de Pena, Facundo Waller, Pierre Webó, Leandro Barcia y el otro argentino, Gonzalo Bergessio. Con este último se iniciaron gestiones para renovarle el vínculo. A estos nombres hay que sumarles los de Sebastián Rodríguez y Tabaré Viudez, quienes continuarán su carrera en el exterior: Rodríguez en Veracruz, de México, y Viudez en Olimpia, de Paraguay.

Hoy serán 34 los jugadores que estén a la orden de Domínguez. Los que quedaron del plantel principal: Esteban Conde, el panameño Luis Mejía, Gabriel Araújo, Rafael García, el argentino Marcos Angeleri, Guzmán Corujo –quien regresará tras su larga recuperación–, Matías Zunino, Guillermo Cotugno, Christian Oliva, Gonzalo Chory Castro, Kevin Ramírez –quien volvió luego de jugar en Tigre, de Argentina– y Sebastián Fernández. Se espera la llegada de Mathías Cardacio, quien ya arregló su contrato con el club. Además, estarán los juveniles que el año pasaron integraron el plantel: Guillermo Centurión, Maximiliano Villa, Matías Viña, Gabriel Neves, Joaquín Trasante, Agustín González, Brian Ocampo, Facundo Labandeira, Leandro Otormín, Axel Muller, Diego Coelho y Thiago Vecino. Por último, habrá diez caras nuevas: Nicolás Rodríguez, Renzo Orihuela, Facundo Parada, Agustín Sant’Anna (ex Cerro), Santiago Merlo, Leandro Añazco, Emiliano Martínez, Alfonso Trezza, Martín Satriano y Santiago Rodríguez.

De a poco todos

El campeón uruguayo, Peñarol, hará su pretemporada en Miami. Los aurinegros estarán en suelo estadounidense desde el 3 hasta el 16 de enero. Las principales novedades hasta el momento son la contratación de Jesús Trindade, desde Racing, y las renovaciones de los contratos de Rodrigo Rojo y Fabián Estoyanoff. Además, la dirigencia aurinegra está tratando de renovarle el contrato al argentino Lucas Viatri.

Otro que arrancará hoy a moverse es Liverpool. El negriazul clasificó a la Copa Sudamericana y debutará el 7 de febrero con Bahía, en Brasil. Los de Paulo Pezzolano buscan refuerzos, pero aún no han concretado ninguno. También Wanderers comenzará hoy, otro que tiene participación internacional.

Mañana será el turno de Progreso y Racing. Los tres que subieron desde Segunda, Cerro Largo, Juventud y Plaza Colonia, también saldrán a escena. Los colonienses y los pedrenses iniciarán mañana sus pretemporadas; Cerro Largo lo hará el viernes 4. Por último, Fénix, Boston River y Rampla Juniors empezarán su año el lunes 7.