1-1 para Danubio y Fénix

Más allá de los momentos y las circunstancias en las que lleguen, hay cosas que se pueden prever si juegan el Danubio de Mauricio Larriera y el Fénix de Juan Ramón Carrasco: mucha dinámica, tránsito y ensanchamiento por las bandas, trato de pelota rápido y continuo –preferentemente vertical, o sea, hacia el arco rival– y, dentro de ese combo, situaciones de gol. En el primer tiempo sucedió todo eso, menos lo último. Salvo por algún tiro lejano de Carlos Grossmüller, para un lado, y de Emiliano Mozzone, para el otro, el 0-0 nunca se inquietó.

¿Cómo explicar que Danubio-Fénix tuvo un muy buen primer tiempo si no hubo goles, no? Una cosa no quita la otra: los errores en instancias cercanas a los arcos fueron por malas decisiones, ya sea por patear apurados o por imprecisiones en los últimos pases.

En un minuto se descontroló todo. A los 53' fue expulsado Adrián Argachá por doble amarilla y, tras mover ese tiro libre, Santiago Paiva la colgó del ángulo desde afuera del área. Primer tiro bien ejecutado, primer gol.

Con uno más Danubio hizo todo por ganar. Con el ingreso de Briam Acosta y el adelantamiento de Mederos, jugó prácticamente con cuatro delanteros. Fénix, que hizo cambios pero siguió parándose con tres jugadores por línea, se defendió como pudo, como tigre. El empate se dio por una patriada de Leonardo Coelho –empezó la jugada con robo suyo, continuó con tiki tiki a lo Carrasco y la definió el zaguero– y porque Darío Denis hizo una atajada formidable en tiempo de descuentos y le ahogó el grito a Acosta.

Detalles

Estadio: Jardines del Hipódromo.

Árbitros: Daniel Rodríguez, Marcelo Alonso y Andrés Nievas.

Danubio (1): Federico Cristóforo, Sergio Felipe, Mauricio Victorino, Martín Amuz y Nicolás Pantaleone; Gonzalo Montes (46' Briam Acosta), Maximiliano Rodríguez, Pablo Siles (75' Matías Jones), Carlos Grossmüller (67' Santiago Paiva), Santiago Mederos; y Juan Gutiérrez. Entrenador: Mauricio Larriera.

Fénix (1): Darío Denis, Juan Alvez, Leonardo Coelho y Adrián Argachá (53' exp.); Roberto Fernández (56' Breno), Manuel Ugarte, Andrés Schettino (58' Jonathan Toledo), Ignacio Pereira; Brian Lugo, Emiliano Mozzone y Maximiliano Pérez (42' Matías Rigoleto). Entrenador: JR. Carrasco.

Goles: 54′ Santiago Mederos (D); 65' Leonardo Coelho (F).