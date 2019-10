Apuntes sobre la Liga Uruguaya de Básquetbol: con la primera fecha sin terminar, este lunes arranca la segunda

Desde que Bohemios desistió de jugar la edición 2019-2020 de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) se sabía que, en la fecha inicial, al menos un equipo no vería cancha. Ese fue Defensor Sporting, cosa que le vino bien para jugar el grupo A de la Liga Sudamericana. Aunque no pudo ganar ninguno de los tres partidos, a pesar de haber tenido buenos momentos en todos, jugar en el plano internacional le dio cierto rodaje.

Pero Sporting no fue el único que no jugó en el inicio de la LUB: Goes-Urunday Universitario y Trouville-Hebraica y Macabi apenas comenzaron. En la cancha del misionero sólo se disputaron dos minutos y medio y los árbitros decidieron suspender el encuentro por la humedad del suelo. Iba ganando Goes 6-3. En la cancha de los rojos de Pocitos se pudo terminar el primer cuarto, pero también se suspendió; ganaba la T 14-10. Ninguno de los dos partidos ha sido reprogramado aún. El básquet sale a escena hoy en tres canchas. En Aguada el vigente campeón recibirá a Sayago, en el corazón de Villa Biarritz Biguá será local ante Atenas, mientras que en Trouville, Hebraica, que jugará como local en ese escenario, tendrá la visita de Capitol, partido que será televisado. Los tres encuentros comenzarán a las 20.15.

Mirá vos

Lo mejor en el arranque lo mostró Aguada. De la mano de Leandro García Morales –de la mano, literalmente–, el campeón de la LUB pasada le dio un repaso de básquetbol a Malvín, precisamente con quien dirimió el título.

Hay que ver lo de García Morales. A ocho meses y pico de haberse fracturado la mano derecha, entre otras lesiones graves, luego de sufrir un choque frontal con su camioneta en una ruta argentina, al tirador le alcanzó un partido para ser el goleador del torneo. García Morales metió 34 puntos en la victoria 90-62 de su equipo sobre el playero. Todo eso con 39 años. Aguada, además, demostró que tiene un plantel largo y con recambios que permiten mantener la intensidad. Lee Roberts, uno de sus extranjeros, también asomó como potencial figura. A quien le faltó juego pero hay que tener en cuenta es al español David Doblas.

A propósito de foráneos, fue bien interesante lo que hicieron los tres de Capitol, que tuvo su debut absoluto en la LUB y lo hizo con triunfo ante Nacional. A Paul Harrison ya se lo conoce. El centro fue el goleador de los suyos en ese partido, con 20 puntos. Aparte de él, y como si se conocieran de toda la vida, Marquez Letcher-Ellis y Bozidar Bavobic rindieron bárbaro, aunque con aportes diferentes: Letcher-Ellis es un ala-pivot al que le gusta mandarse abajo, mientras que el serbio prefiere prenderle cartucho desde media y larga distancia.

Curiosamente, el segundo goleador de la LUB también es uruguayo: Brian García. El alero de Olimpia tuvo un partido inspirado y efectivo ante Atenas. Hizo 24 puntos, la mitad de ellos tirando desde el triple, con muy buen porcentaje: 57% (4/7). En las alas rojas también se destacó y mucho Zygimantas Riauka. El lituano estuvo bien tanto en ataque como en defensa, ambivalencia que ya demostró en El Metro pasado.

El otro ganador en el inicio fue Biguá. El pato, dirigido por Juan Sapo Rovira, labró su victoria gracias a su defensa: Sayago sólo pudo hacer 67 puntos –y en el primer cuarto hizo solamente 8–. Si bien lo más fuerte de Biguá se notó en lo colectivo, también se vieron buenos desempeños individuales: Storm Warren, que ya dio cuenta de su valía la temporada pasada, fue el goleador, con 22 unidades. Por sus características de juego, rápido, ágil y con buen manejo de la pelota, es un jugador al que cuesta mucho defender. Además de Warren se lució el dominicano Luis Santos, quien cerró sus números con 13 tantos, 10 rebotes, un bloqueo y un robo.

En recuperación

Después de la goleada recibida ante Aguada, a Malvín le toca descanso local y actividad internacional. Los de Pablo López están en La Banda, provincia de Santiago del Estero (Argentina), donde jugarán por el grupo C de la Liga Sudamericana a partir de mañana. Duro grupo para Malvín: debutará a las 19.10 del martes ante Pinheiros de Brasil, el miércoles jugará a las 21.30 contra el local, Ciclista Olímpico, y el jueves cerrará el grupo con Leones de Chile. Para avanzar a la segunda fase debe clasificarse primero o segundo.

En los debutantes perdedores, Nacional, Sayago y Olimpia, también hubo cosas buenas para destacar. Los tricolores, por ejemplo, siempre estuvieron en partido, pese a los escasos minutos de Carlos Cabezas (el español está recuperando su estado físico) y Hátila Passos (quien jugó prácticamente sin conocer sus compañeros). Ambos pueden darle soluciones al equipo de Leonardo Zylberstein.

Que en Atenas y Sayago los goleadores hayan sido nacionales es un llamado de atención. Atención de la buena, porque quiere decir que Nicolás Catalá, en las alas negras, y Germán Silvarrey, en los de Ariel y la vía, comenzaron en buen nivel. A su vez, la atención más tirando a alarma fue el rendimiento de los extranjeros. Los dos equipos necesitan más de ellos para levantar el nivel.