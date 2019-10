Cristhian Stuani no está disponible para enfrentar a Perú

El delantero talense Cristhian Stuani no podrá viajar para sumarse al plantel de la selección uruguaya. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo hizo saber a través de un comunicado: “en las últimas horas se recibió la notificación de que [la AUF] no podrá contar con Cristhian Stuani debido a situaciones personales que lleva adelante en España. Por tal motivo, el futbolista no participará de los amistosos por fecha FIFA ante Perú”.

El futbolista de Girona no puede salir de España, la Justicia de ese país está investigando un caso de arreglo de partidos que data de 2011 en la Liga. Específicamente lo que se investiga es el descenso de Deportivo La Coruña, que involucra a futbolistas que en ese entonces militaban en Levante y Zaragoza: los uruguayos Gustavo Munúa, Stuani, Carlos Diogo y el argentino Leonardo Ponzio, entre otros.

No es la primera vez que esto sucede. El jugador uruguayo ex Danubio y Bella Vista fue convocado hace un mes pero tampoco se pudo hacer presente en los partidos que Uruguay jugó ante Costa Rica y Estados Unidos. Stuani, que en ese momento estaba cedido a préstamo en Levante, se deslindó del presunto arreglo del partido entre su club y el Valladolid pero sigue como indagado.