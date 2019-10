Empieza la Liga Uruguaya de Básquetbol

Hoy comienza la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2019-2020, una nueva historia del deporte de la pelota naranja en primera división. Y empieza como terminó, con un partidazo: en el Antel Arena, Aguada, el campeón vigente, jugará con Malvín, el vicecampeón. Es decir, se reedita la final de hace unos meses, a las 21.15 y con televisación de VTV.

Habrá más básquetbol del Clasificatorio durante la semana, porque la primera etapa de la LUB continúa mañana con el partido entre Sayago y Biguá, a las 20.15 en la calle Ariel y la vía. Para el jueves quedaron fijados dos encuentros: Atenas se medirá con Olimpia a las 20.15 en Palermo, en la cancha de las alas negras, sin público de los de Colón; y a las 21.15 Capitol recibirá en su cancha de la calle Hermanos Gil a Nacional, en el partido que será televisado. El viernes se cerrará la primera fecha con dos encuentros: a las 20.15 en Pocitos, Trouville tendrá la visita de Hebraica y Macabi, y a las 21.15 Goes será local en su cancha ante Urunday Universitario. Defensor Sporting tendrá fecha libre, y le cae bien porque jugará por la Liga Sudamericana, también desde hoy.

La Liga se jugará a dos ruedas todos contra todos (con dos torneos cortos, el Apertura y el Clausura). Los clubes campeones de esos torneos jugarán un partido entre ellos para definir cuál será Uruguay 2 en la Liga Sudamericana 2020. El equipo que salga último perderá la categoría (junto con Bohemios, que logró el ascenso en El Metro del año pasado pero decidió no jugar en la LUB). Los seis primeros de esas dos ruedas se clasificarán a los play off y jugarán una liguilla por mejorar su posición; los clubes restantes jugarán una reclasificación para buscar un lugar en los play off: quienes terminen en los dos primeros lugares se meterán en la definición; el último baja a El Metro. Luego del final de esa parte de la temporada, el campeonato entrará en fase de cuartos de final, semifinales y finales. Hay más certezas en el camino liguero. En la sexta fecha se jugará el clásico entre Aguada y Goes; y en la 12ª Trouville y Urunday jugarán en Florida.

Afuera también

Defensor Sporting tendrá fecha libre en el inicio de la LUB, pero igual competirá a nivel internacional, porque los fusionados disputarán sus partidos correspondientes a la Liga Sudamericana. Integra el grupo B junto a Corinthians de Brasil (equipo local), Ferro Carril Oeste de Buenos Aires, Argentina, y Las Ánimas de Valdivia, Chile. El debut será esta tarde, a las 18.40, con Ferro; el segundo partido será mañana con Corinthians a las 21.00; y el rival para cerrar el grupo es Las Ánimas, el jueves a las 18.40.

Otros dos equipos uruguayos participarán en la Liga Sudamericana. Malvín debutará la semana que viene, el 15 de octubre. Los playeros integran el grupo C, que se jugará en La Banda, Santiago del Estero, Argentina, y sus rivales serán el Ciclista Olímpico local, Pinheiros de Brasil y Leones de Quilpué, de Chile. Nacional, por su parte, tendrá que viajar a San Andrés, Colombia, para jugar por el grupo D junto a los locatarios de BB San Andrés, Botafogo de Brasil y Salta Basket de Argentina.