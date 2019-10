Empieza una nueva fecha de la B

En el Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional también vuelve el fútbol de la AUF: la B entra en su recta final. Con la que se jugará este fin de semana, son cuatro las fechas que quedan para el final de la primera parte de la temporada (tres se jugarán en octubre y la última en noviembre, después de las elecciones nacionales). Dos equipos se quedarán con el premio de ascender a la A una vez que finalice la temporada regular. El tercer ascenso saldrá de los play off que jugarán el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto de la clasificación general. Todos los equipos se juegan cosas importantes: los de arriba buscan el ascenso o no quedar relegados de la definición por el tercer ascenso; los de abajo –sobre todo Bella Vista (0,944), Central Español (1,000), Tacuarembó (1,090) y Albion (1,113)– se la juegan toda a no descender a la C. El promedio del descenso empieza a apretar.

La 19ª fecha empieza a jugarse hoy a las 18.30 y sigue mañana con los restantes partidos, todos por la mañana, a las 10.00. Atenas y Villa Teresa abren la etapa esta tardecita en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. El sábado en el estadio Centenario, Torque recibirá a Tacuarembó; Deportivo Maldonado será local en el Campus frente a Cerrito; Bella Vista y Villa Española se enfrentarán en el estadio José Nasazzi; Albion y Rentistas se verán las caras en el estadio Olímpico; y Central Español recibirá a Sud América en el Parque Palermo.