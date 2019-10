Este viernes sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol con la tercera fecha

Mañana se jugará la tercera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que comenzó esta semana y no pudo completar las primeras dos etapas. En la primera, Goes y Urunday Universitario apenas jugaron 2 minutos y 32 segundos, y el partido fue suspendido debido a la humedad; por su parte, Trouville y Hebraica y Macabi jugaron un poco más, pero al final del primer cuarto, cuando el rojo derrotaba a los macabeos 14-10, la terna arbitral decidió suspender el juego. Estos dos encuentros seguramente se fijen para los días previos al fin de semana de las elecciones nacionales. En la segunda, Aguada-Sayago tampoco pudo terminar: a falta de 4 minutos y 46 segundos, los jueces decidieron suspender el partido por falta de garantías en la seguridad. Los de Ariel y la vía ganaban 18-12 pero luego de algunos incidentes entre las hinchadas el juego no pudo seguir; la denuncia de los jueces ya entró a la Federación Uruguaya de Basket-Ball y habrá que esperar el fallo.

La etapa, entonces, se juega mañana con cinco encuentros. A las 20.00 Atenas recibirá a Aguada en Palermo, sin público aguatero, con televisación de VTV; a las 20.15 Trouville recibirá a Biguá, Capitol será local ante Olimpia y Goes jugará en su casa con Hebraica. A las 22.15 quedó el cierre de la jornada: jugarán para la televisión Defensor Sporting y Nacional, en el gimnasio de Welcome.