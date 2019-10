Eugenio Figueredo fue multado y suspendido de por vida por la FIFA

Llegaron noticias desde la FIFA. En un comunicado emitido el miércoles el ente rector del fútbol mundial sanciona al uruguayo Eugenio Figuerdo: “el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente ha declarado al Sr. Eugenio Figueredo, ex vicepresidente y ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), así como ex miembro de diversas comisiones de la FIFA, culpable de violar el Código de Ética de la FIFA por cohecho”.

Figueredo, quien está en libertad tras cumplir la pena que se le había impuesto, continúa siendo investigado por la FIFA, cosa que también queda claro en dicho comunicado. “La investigación al Sr. Figueredo guarda relación con una serie de sobornos durante el periodo comprendido entre 2004 y 2015, vinculados a la función que ejercía en la concesión de derechos de televisión y marketing de torneos de la Conmebol”.

El comunicado vino con fallo incluido para el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol: “violó el art. 27 (Cohecho) de la ed. de 2018 del Código de Ética de la FIFA, por lo que se le ha inhabilitado de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 1.000.000 CHF (francos suizos)”. .