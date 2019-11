Jugadores palestinos instan a que no se juegue Uruguay-Argentina en Israel

Jugadores del club Khadamat Rafah, un equipo de fútbol de Palestina que juega en la Liga de Gaza, solicitan a las selecciones de Uruguay y de Argentina que no jueguen el clásico en Israel. Para ello, le enviaron una carta tanto a la Asociación Uruguaya de Fútbol como a la Asociación de Fútbol Argentino.

Los argumentos de los futbolistas palestinos radican en la situación que si vive allí. “Hemos sobrevivido a tres violentos asaltos militares israelíes en los últimos diez años, pero hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos. El bombardeo israelí de nuestro territorio asediado ha matado a miles, incluidos cientos de niños, y ha arrasado barrios enteros, que no pueden reconstruirse debido al asedio en curso”, dice el comunicado, que también hace énfasis en que “Israel trabaja diligentemente para organizar un partido entre dos equipos queridos mundialmente, a fin de ayudar a mantener su terrible historial de abusos a los derechos humanos al margen de la vista pública. Israel quiere usar su posición mundial para ayudar a encubrir sus crímenes de lesa humanidad a través de eventos deportivos. Les pedimos que no permitan que eso suceda”.

“Les rogamos que no permitan que el hermoso juego se use como cobertura para sus graves violaciones a los derechos humanos. Les pedimos que se unan a los futbolistas palestinos en nuestra lucha por el derecho a vivir y jugar. Por lo menos, les pedimos que no hagan daño. Jugar en Israel nos dañaría significativamente a nosotros y a nuestra lucha por la libertad, la justicia y la igualdad”, finaliza.