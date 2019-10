La otra semifinales de la Libertadores: Grêmio y Flamengo

A las 21.30 en el hermoso estadio Arena do Grêmio, en Porto Alegre, Grêmio recibirá al Flamengo, equipo que tiene a Giorgian de Arrascaeta y llega como primero del Brasileirão. Otro partidazo que regala el mejor torneo continental para las aspiraciones sudamericanas, la Copa Libertadores de América.

Ayer fue el último entrenamiento de ambos equipos y los titulares de uno y otro lado ya se vislumbran. Renato Gaúcho, técnico del Grêmio, pararía a Paulo Victor en el arco; Galhardo al lateral derecho, David Braz y el argentino Walter Kannemann como zagueros más Cortez en la banda izquierda; en la mitad de la cancha se repartirían Michel, Matheus Henrique, Alisson y, casi como extremos, Luan y Éverton Cebolinha; mientras que como punta sería titular Diego Tardelli.

El entrenador del Flamengo, Jorge Jesus, no confirmó los once que dispondrá en el inicio, pero podría poner a Diego Alve bajo los tres palos; una línea final de cuatro con Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari y Filipe Luís; Willian Arao y Gérson de doble cinco; tres por delante que serían Everton Ribeiro, el ex Defensor Sporting Giorgian de Arrascaeta y Bruno Henrique; y Gabriel como nueve.