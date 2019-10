Libertadores femenina: Peñarol se vuelve tras otra derrota muy ajustada

Peñarol fue derrotado 1-0 por Cerro Porteño de Paraguay en el cierre del grupo A de la 11ª Copa Libertadores Femenina y no pudo clasificarse a los cuartos de final. El gol que marcó la derrota para las aurinegras se registró a los 84 minutos, cuando las uruguayas se lanzaban al ataque en busca del tanto que les diera la clasificación. Sólo un gol necesitaban para acompañar en la etapa de cuartos de final a las colombianas del Huila, que, paralelamente, vencían a Colo-Colo de Chile 3-1. Ya con algo de desesperación y descuidando ex profeso su esquema defensivo, crearon varias oportunidades no concretadas. En una de esas ocasiones se produjo un largo contragolpe de las cerrenses, que culminó con el tanto definitivo. La versión televisiva se lo atribuyó a la delantera de punta Amada Peralta, pero, fue de la lateral derecha aurinegra, la juvenil Alexia da Silva, quien tocó la pelota hacia la red cuando intentaba salvar una situación muy riesgosa.

En ese último partido no pudieron ser de la partida la golera Sofía Olivera ni la enlace Stefany Suárez, ambas expulsadas en el partido con Colo-Colo. Las 11 que entraron a la cancha fueron Catia Gómez; Idanis Mendoza, Daiana Farías, Florencia Vicente y Lola Viera; Agustina Arámbulo; Camila Iriarte, Jemina Rolfo, Ximena Velazco y Lorena Graña; Lourdes Viana.

Las clasificadas a cuartos

El viernes también finalizó el grupo B. Ferroviária de Brasil y las ecuatorianas de Deportivo Cuenca llegaron clasificadas, y las del país anfitrión derrotaron 2-1 a las favoritas brasileñas. Se trata de dos de los tres equipos dirigidos por mujeres en esta Libertadores: Wendy Villón (41) en el equipo de la ciudad andina de Cuenca y Tatiele Silveira (37) en el brasileño. Con ese resultado quedó diagramado un gran partido en cuartos de final entre Atlético Huila y Ferroviária, casi una final anticipada. En la otra llave se medirán Cuenca y Cerro Porteño.

Los otros cuatro cuartofinalistas surgieron el sábado de noche: por el grupo C, Corinthians primero y América segundo; por el grupo D, las argentinas de UAI primeras y las chilenas de Santiago Morning segundas. Por eso, los partidos de cuartos por este lado serán Corinthians-Santiago Morning y UAI Urquiza-América.

Los ocho clubes que superaron la fase de grupos fueron dos de Brasil (Corinthians y Ferroviária) y dos de Colombia (Huila y América de Cali). Los otros cuatro países con representantes en esta fase son Argentina (Urquiza), Chile (Santiago Morning), Paraguay (Cerro Porteño) y el país sede, Ecuador (Cuenca). Quedaron fuera del torneo los clubes de Uruguay, Perú, Venezuela y Bolivia.