Mundial de Atletismo de Doha

Más allá de los resultados deportivos, el Mundial de Atletismo que se está desarrollando en Doha, Catar, está en el centro de la polémica: varios deportistas han sufrido el hostigamiento de las altas temperaturas. Las imágenes de competidores y competidoras exhaustas, o retiradas en silla de ruedas (cuando no en ambulancia), recorren el mundo, lo mismo que las críticas hacia la IAAF (International Association of Athletics Federations, por su sigla en inglés). Críticas no sólo ciertas, sino que previsibles: a estas alturas del año era imposible hacer un Mundial en Catar porque las temperaturas, fácil, superan los 40 grados (salvo en la pista, donde, refrigeración mediante, la temperatura oscila los 25º).

El show debe continuar, como casi siempre en estos casos. El martes fue día de competencias y el miércoles también lo será, en este caso con participación uruguaya: será el debut de la trinitaria María Pía Fernández. La atleta celeste competirá a las 11.35 en su especialidad, los 1500 metros. Si pasa a la semifinal volverá a competir el miércoles a las 17.00. Y, de avanzar a la final, irá por las medallas el sábado a las 14.55. A propósito de ese sábado, penúltimo día del Mundial, ese día será el turno de Nicolás Cuestas, quien será el único uruguayo en correr la maratón.

Las competencias se pueden seguir por VTV o por el canal en Youtube de la IAAF.

Días pasados

Los primeros en competir, fueron Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez. Ninguno de los dos se pudo destacar en su disciplina y no pudieron avanzar a las finales de salto largo y 800 metros, respectivamente.

El debut de los uruguayos fue el pasado viernes. Emiliano Lasa compitió en salto largo por la clasificación a la final, pero no la pudo lograr. El primer salto de Emiliano fue de 7.64 metros; el segundo, 7.61; y en el tercero logró una marca de 7.66 metros, siento este su mejor salto. La medalla de oro la ganó el jamaiquino Tajay Gayle, quien saltó 8,69 metros; la plata se la llevó el estadounidense Jeffrey Henderson (8,39) y el bronce el cubano Juan Miguel Echevarría (8,34).

Déborah Rodríguez, por su parte, salió séptima en su serie de los 800 metros con un tiempo de 2.03.80. La ganadora de la competencia fue la ugandesa Halimah Nakaayi, la plata para la yanqui Raevyn Rogers y el bronce para su compatriota Ajee Wilson.