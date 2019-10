Plantel confirmado de la selección sub 15: Uruguay jugará el Sudamericano en Bolivia

La selección uruguaya sub 15 tiene su plantel de futbolistas confirmado para el Campeonato Sudamericano que se llevará a cabo en Bolivia desde el 22 de noviembre hasta el 8 de diciembre. El torneo se jugará en Santa Cruz de la Sierra (en El Tahuichi Aguilera) y en Warnes (estadio Samuel Vaca Jiménez). En esta categoría se trata de competir y el premio es ser campeón, ya que no tiene clasificación a una Copa del Mundo, como sí la tienen las selecciones que juegan los Sudamericanos sub 17 y sub 20.

Los chiquilines convocados son 22: Juan Pablo Muñoz (Peñarol), Santiago Damasco (Defensor Sporting), Andrés Madruga (Peñarol), Ulises Márquez (Nacional), Juan Manuel Jorge (Defensor Sporting), Matías Rodríguez (Nacional), Pablo Viudez (Defensor Sporting), Juan Ignacio Chocho (Nacional), Nicolás Siri (Danubio), Augusto Scarone (Nacional), Franco Correa (Peñarol), José Río (Danubio), Alan Matturro (Defensor Sporting), Ramiro Recoba (Nacional), Martín Suárez (Wanderers), Rodrigo Cabrera (Defensor Sporting), Bruno Barboza (Nacional), Anthony Aires (Liverpool), Anderson Duarte (Defensor Sporting), Pablo Furtado (Boston River), Joaquín Lavega (River Plate) y Santiago Cantos (Bella Vista).

Uruguay, dirigido por Diego Demarco, integrará el grupo B junto a Argentina, Chile, Polonia, Paraguay y Ecuador. Polonia, rival europeo, es uno de los dos equipos invitados del torneo. El otro es Bélgica, que compartirá la serie A con el local Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. La celeste jugará en la ciudad de Warnes y debutará el 24 de noviembre a las 20.10 frente a Paraguay; luego volverá a jugar el 26 a la misma hora con Ecuador; el tercer partido será el clásico con Argentina, dos días después, el 28 a las 22.20; luego Uruguay enfrentará a Polonia, el 30 a las 20.10; y cerrará su participación en la serie con el partido con Chile, el 2 de diciembre a las 20.10.