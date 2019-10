Racing, con un jugador menos, empató 3-3 con Peñarol

En un partido inimaginable, Racing, jugando de local en Las Piedras, igualó 3-3 con Peñarol tras haber asumido más de una hora de juego con diez futbolistas por la expulsión del lateral Germán Ferreyra a los 28 minutos.

El partido estaba lejos de asentarse cuando, en el minuto 8, un pelotazo larguísimo desde la zona central de Leandro Zazpe encontró a Nicolás Sosa, que la controló de pecho y, tirándose como si fuese de la serie Supercampeones, sacudió la zurda y se anticipó al cierre de Juan Izquierdo (ayer sustituto del lesionado Fabricio Formiliano) y a la desesperada salida de Kevin Dawson.

Dos minutos después, Racing tuvo la chance de ponerse 2-0, cuando Nicolás Royón ganó la espalda de Enzo Martínez, entró al área y, frente a Dawson, definió pasando la pelota junto al lado de afuera del caño. Fueron minutos de llamativa superioridad de Racing, con numerosas aproximaciones de peligro. A los 20 minutos hubo una nueva acción de gol cuando le filtraron una pelota a Ignacio Nicolini, que le ganó la espalda a la última línea de Peñarol y definió cruzado, pero la pelota se estrelló en el caño.

La triple sanción

A los 28 minutos llegó el penal que finalmente le daría el empate a Peñarol por intermedio de Lucas Viatri, pero también el error técnico del árbitro del partido, que expulsó por la falta al lateral argentino Germán Ferreyra, quien había tirado de la camiseta a su compatriota cometiendo el penal. Ya en 2016 la International Football Assotiation Board decidió que no hubiese triple sanción en los penales cuando la falta no fuese de expulsión. El director técnico de la escuelita, Eduardo Favaro, se vio obligado a hacer un cambio para jugar con diez, por lo que colocó al Lalo Gonzalo Aguilar en el lugar del expulsado y sacó a Royón. Cambió por completo el partido, el juego, el ambiente, pero no el resultado, y se fueron al vestuario 1-1.

A los seis minutos del segundo tiempo, una jugada ensayada de córner, que incluyó una doble pared entre Jesús Trindade y Matías de los Santos, permitió al joven artiguense sacar un remate bombeado desde fuera del área, que fue a morir a las redes de Racing y puso el 2-1 para los carboneros. Pero sólo un minuto después Racing respondió con una jugada de inminente peligro de gol de Michel Araújo –que hizo un partidazo– y la pelota terminó en el córner. De ese centro y de la peinada al gol de Nico Sosa llegó el empate de los de Sayago.

En diez minutos el entrenador aurinegro, Diego López, ya había hecho dos cambios: el Cebolla Cristian Rodríguez entró para sustituir al argentino Rojas y, después del empate racinguista, Facundo Pellistri entró por Gastón Rodríguez. Un minuto antes de la media hora, un jugadón de Araújo con Sosa terminó en el centro del arachán y el toque justo y preciso al gol de Araújo para anotar el 3-2. También sólo un minuto después, Peñarol sacó, se la jugaron a De los Santos, que le pegó desde el sambódromo de la avenida Lecueder y la puso contra el caño derecho de Javier Irazún: 3-3. Así terminó, pero pudo haber terminado 4-3 para cualquiera de los dos. Partidazo, especialmente de Racing, que durante una hora disimuló de la mejor manera su futbolista de menos.

En Belvedere

Liverpool fue local frente a Rampla Juniors y salió victorioso. Hernán Figueredo, a los 75, hizo el 1-0 con el que terminó el partido. Fue un golazo: Tofi recibió afuera del área, abrió el pie y pateó con precisión de relojería para meter la pelota en el ángulo.

El cierre será en la tardecita: Wanderers y Defensor Sporting pondrán fin a la etapa en el Parque Viera, en un encuentro que comenzará a las 19.30.