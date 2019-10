Torque volvió a primera división

La Segunda División Profesional jugó la 21ª fecha del Campeonato Uruguayo. Torque logró el objetivo: volver a primera división. La que se disputó el sábado fue la penúltima etapa. Queda sólo una para finalizar la temporada regular y habrá un ascenso directo más en juego: Deportivo Maldonado necesita un punto para subir a la A y en la última jugará con Torque un partido con tinte de final, porque el ganador será el campeón uruguayo de la B. Pero hay más equipos que tienen chances de subir de manera directa, y otros que buscarán un lugar en los play off por el tercer ascenso. El Depor, que está a un paso del ascenso y buscará ser campeón; Rentistas y Villa Española se aseguraron uno de los cuatro lugares para pelear por el tercer ascenso; Cerrito, Villa Teresa, Sud América y Albion jugarán por los lugares restantes. Las otras confirmaciones se dieron en los puestos de abajo. Luego de volver al profesionalismo, Bella Vista no pudo mantener la categoría y descendió a la C. Ese fue el único descenso a la Primera División Amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tacuarembó y Central Español, que también estaban en la pelea por la permanencia, se salvaron.

Datos, goles, festejos

Torque consiguió el segundo ascenso a la A en el estadio José Nasazzi. Los celestes ganaron 2-0, con goles del argentino Gustavo del Prete y Leandro Otormín. Deportivo Maldonado quedó a un pasito de volver: en el Campus Municipal fernandino recibió la visita de otro del interior, Tacuarembó. El Depor derrotó 3-1 a los rojos del norte y si consigue un punto en la próxima fecha (se juega en 15 días, después de las elecciones nacionales) se quedará con el segundo ascenso directo. Los goles fueron de Gastón Alvite en dos ocasiones, mientras que César Picante Pereyra marcó el tercero; para el Tacua descontó Gastón Colman.

Rentistas, tercero en discordia, rescató un punto importante del cruce con Sud América en el estadio Obdulio Varela. La IASA ganaba 2-0, con goles de Maxi Falcón en contra y Diego Bértola, pero Renato César y Héctor Acuña, sobre el final del partido, lograron el empate para los bichos colorados, que están expectantes. El Renta (36 puntos) quedó a tres unidades de Deportivo Maldonado, que tiene 39. Villa Española, como visitante en el estadio Olímpico, derrotó a Albion 1-0, con gol de Santiago Bigote López, y también esperará un traspié de los fernandinos, porque con la victoria alcanzó los 36 puntos.

En el Parque Palermo, Central Español coronó una segunda parte de la temporada buenísima. El palermitano le ganó 1-0 a Villa Teresa, con gol de Julio Mozzo, de penal, y se aseguró la permanencia en segunda división. Atenas y Cerrito se enfrentaron en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Carolinos y auriverdes jugaban un encuentro importante por un lugar en los play off, y el Cerri ganó 2-0 y se arrimó a ese objetivo. Los goles fueron de Maxi Silvera y Christian Yeladian.

La otra tabla que cobraba relevancia en el final de la B es la del descenso: Bella Vista no pudo quedarse y bajó a la C, a un año de su regreso al profesionalismo.