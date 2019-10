Trouville derrotó de visitante a Aguada 76-75

Fue un partido interesantísimo, con idas y vueltas. Aguada controló el primer tiempo, pero en la segunda parte la tendencia Trouville se fue incrementando con un gran partido del estadounidense-nigeriano Callistus Eziukwu, que le hizo tomar ventajas en el último cuarto. El estadounidense aguatero Lee Roberts fue el goleador de esos diez minutos para poner a su equipo en partido en los últimos segundos. Sólo faltaban diez segundos cuando empató Leandro García Morales. Pasó con una técnica de LGM, pero el puertorriqueño Miguel Berdiel, cuando faltaban dos segundos, convirtió para darle el triunfo a la T por un tanteador de 76-75.

En el otro partido de la noche, Malvín dio cuenta de Atenas con un resultado de 88-83, con un goleo repartido pero 26 puntos fundamentales de Marcos Cabot para la segunda presentación y primera victoria malvinense en el campeonato.

La cuarta etapa de la Liga había dado comienzo el lunes, cuando Olimpia reafirmó su liderazgo al mantener el puntaje perfecto tras vencer a Goes 81-76. También ganaron Biguá, que derrotó a Capitol 92-84, y Hebraica y Macabi, que triunfó sobre Defensor Sporting 95-90. Justamente ellos son quienes persiguen a los olimpistas: Biguá, con tres triunfos y una derrota, y los macabeos, que están invictos, con sólo tres victorias porque jugaron sólo tres partidos.

Partido y pico

Este jueves Goes y Urunday Universitario jugarán el pico de la primera fecha, casi un partido completo. El partido se jugará en la cancha de Goes a las 20.15, y arrancará en el minuto 2.32, con un marcador que indicará que ganan los misioneros 6-3. También arrancará la quinta etapa (entendemos su miedo a perderse en el texto o en el campeonato), con el encuentro que a las 20.00, en el gimnasio de Welcome, enfrentará a Defensor Sporting con el líder Olimpia.

La quinta fecha continuará el viernes con el partido entre Capitol y Aguada en el Prado. También el viernes, a las 20.15, Sayago recibirá a Malvín en un partido de la tercera fecha, y se jugará un pico pendiente de la primera etapa entre Trouville y Hebraica y Macabi; restan tres cuartos del encuentro y van ganando los rojos de Pocitos 14-10.

A ver si Liga

Este miércoles por la noche, en la segunda fecha del grupo de la Liga Sudamericana que se está disputando en la isla colombiana de San Andrés, Nacional, que debutó este martes frente a los locales, deberá enfrentar a Botafogo a las 21.10, mientras que el jueves cerrará la serie enfrentando a Salta Basket.

Los dos primeros se clasifican a los cuartos de final, así como los dos mejores terceros. Ya no podrá ser Defensor Sporting, que terminó cuarto en su serie, pero Malvín todavía tiene posibilidades, ya que culminó en la tercera colocación de su grupo.

Se cortan las redes

Este miércoles, en la cancha de Malvín, se cortarán las redes. Se juega en el escenario del playero la tercera final del básquetbol femenino, y se sabrá quiénes son las campeonas de la temporada 2019. La paridad en la definición ha quedado establecida en dos partidos muy parejos.

En la primera final, que se jugó en el escenario malvinense, las locales ganaron 64-57, mientras que el sábado, en Welcome, las defensoristas vencieron 75-72. Este tercer y definitivo encuentro se jugará en la cancha de Malvín por haber terminado más arriba en la fase regular. El partido, que será televisado por VTV, comenzará a las 21.15. Las entradas se pueden conseguir por Tickantel a un costo de 120 pesos.