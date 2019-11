11ª fecha del Torneo Clausura

Sin goles | Liverpool 0-0 Boston River

Al partido entre Liverpool y Boston River le faltaron goles y puntos, porque la unidad parece poco para las luchas de ambos. Los de Paulo Pezzolano no pudieron aprovechar del todo el traspié de Progreso ante Nacional, con lo que siguen en el quinto puesto de la Tabla Anual, detrás del gaucho. A Boston la unidad lo deja ahí, en stand-by, en el mano a mano que tiene con Racing para mantener la categoría. Más allá de las perspectivas a futuro, hay que decir que el encuentro de ayer terminó 0-0 porque casi no patearon al arco.

Puntos que sí y que no | Fénix 1-1 Cerro Largo

Hacía mucho tiempo que Fénix no tenía un primer tiempo tan superior al de su rival de turno. Este domingo, en el Parque Capurro, los de Juan Ramón Carrasco se acordaron de su mejor versión y desplegaron el fútbol dinámico y vertical que los caracteriza. Sin embargo, en esa primera mitad no pudieron tomar distancias e igualaron 1-1, resultado definitivo a la postre. Temprano, a los 15 minutos, Maximiliano Pérez puso el 1-0. Parecía que Fénix iba a anotar más goles, pero se impuso la figura de Washington Aguerre, que volvió al arco tras la suspensión que le aplicó su club. Cerro Largo, bastante acorralado, empató con la receta del juego aéreo. El gol lo hizo Martín Ferreira.

En la lucha | Wanderers 0-2 Racing

Enorme victoria de Racing en su visita al Parque Viera. Los de Sayago ganaron 2-0 y volvieron a salir del descenso, en ese mano a mano que tienen con Boston River –situación que se mantendrá hasta el final del año, porque la paridad es total y, como si fuera poco, se enfrentan entre ambos en dos fechas–. Los goles del triunfo verdiblanco fueron de Nicolás Sosa, siempre efectivo, y Ányelo Rodríguez.

Al límite | Juventud de Las Piedras 0-0 Danubio

Juventud no descendió, pero quedó al borde. Sus posibilidades de quedarse en la A son las mismas que tenía Rampla hasta la fecha pasada: ganar todo lo que le queda. Si bien los pedrenses están abajo de los picapiedras en la tabla fatídica, sus chances se explican porque el promedio, al haber ascendido el año pasado, le rinde más si consigue victorias. Claro, ese es el problema: el sábado no lo logró, porque empató 0-0 con el irregular Danubio. Como siempre, su hombre más importante fue Joaquín Zeballos, uno de los goleadores del campeonato largo. El punta no pudo convertir porque enfrente estuvo otro que ha tenido un buen año, más allá del sube y baja de los danubianos: Federico Cristóforo.