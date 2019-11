Cerro Largo venció a Nacional con gol casi en la hora

El año de Cerro Largo es de muy bueno para arriba. A la notable campaña que viene haciendo en su casa, el estadio Antonio Ubilla, ahora le sumó una gran victoria en el Parque Central. Puntos divinos, que lo siguen manteniendo arriba en la tabla Anual mientras le hinchan el pecho. El gol de Los de Danielo Núñez lo hizo Matías Tellechea sobre el final, luego de que Gonzalo Castro despejara corto.

1. Trancadera

Los jugadores de Cerro Largo ejecutaron a la perfección del planteo del entrenador. Lo primero fue no dejar jugar a Nacional poblando la mitad de la cancha y no dejando espacios entre líneas. Salvo en los primeros minutos del partido, Nacional nunca se sintió cómodo. Santiago Rodríguez, pensado como hombre orquesta, no pudo sortear la marca arachana. Además, las bandas, zonas por donde los tricolores son peligrosos, estuvieron como empantanas, entreveradas, sin poder desbordar. Para colmo, Cerro Largo insistió en atacar por el lado de Armando Méndez y generó muchos problemas.

Siempre tuvo la pelota el bolso, pero nunca pudo romper el cero. La foto de los arachanes fue al revés: marcó muy bien, pero sin la pelota estuvo lejos del arco del panameño Luis Mejía, por lo menos hasta el segundo tiempo.

2. De respuesta

Álvaro Gutiérrez hizo todo para poder ponerse adelante en el marcador. Los tres cambios que hizo fueron con vocación ofensiva. Fue acorralando a Cerro Largo y Washington Aguerre empezó a tener más trabajo que antes. Gonzalo Bergessio erró una increíble, Gabriel Neves tiró una desde afuera del área que pasó cerca, Pablo García y Brian Ocampo desbordaron pero en el área nunca encontraron el socio perfecto.

Lo que empezó a encontrar Cerro Largo en la desesperación de Nacional fue cancha para salir de contragolpe. Adolfo Lima, el ingresado Tellechea y el goleador Jonathan dos Santos, fueron transformando a Mejía en figura. El panameño tapó tres bolas increíbles. En la penúltima también se lució, pero el rebote quedó largo, el ChoryCastro la despejó mal con un derechazo débil, y Tellechea, que venía de perderse un gol al borde del área chica, la tocó a la red.