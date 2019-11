Cuarta fecha de la Champions League

El fútbol europeo tendrá hoy a su mejor torneo en la cancha. La cuarta fecha de la fase de grupos se inicia con ocho partidos y, entre tanto resultado posible, puede haber clasificados a la segunda ronda.

Uno que podría quedar cerca de la clasificación es Barcelona. Los catalanes, primeros del grupo F con 7 puntos, tendrán la visita de Slavia Praga, que tiene 1 punto. Jugarán a las 14.55. Si el Barça gana, quedará a un punto de pasar de fase, porque Inter de Milán y Borussia Dortmund, los otros de la serie, están empatados en 4 unidades. Italianos y alemanes se enfrentarán a las 17.00.

La mala noticia en Barcelona es que Luis Suárez no estará en la cancha. Si bien el entrenador Ernesto Valverde dijo que la lesión no es grave, el uruguayo será reservado. Desde tiendas catalanas no se ha confirmado el tiempo de recuperación que le llevará al salteño, pero se estima que podrá estar disponible dentro de 15 a 20 días. Si esto se confirma, difícilmente sea citado por Uruguay para jugar con Hungría y Argentina.

Los otros grupos que tendrán actividad hoy son el E, el G y el H. En el primero, Napoli jugará con Red Bull Salzburg y Liverpool con Genk, ambos a las 17.00. Si los napolitanos ganan, podrán clasificarse; para eso dependen de que Liverpool también gane o empate.

En el G, los choques serán Zenit-Leipzig (equipo de Marcelo Saracchi) y Lyon-Benfica, mientras que en el H jugarán Chelsea con Ajax, y el Valencia de Maximiliano Gómez recibirá la visita de Lille.

Tarde de miércoles

Los restantes grupos tendrán su cuarta fecha mañana. Juventus, con Rodrigo Bentancur en la mitad de la cancha, tendrá una dura visita a Moscú para enfrentar a Lokomotiv. Por el mismo grupo, pero en Alemania, se destaca Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid. Los otros partidos son Bayern Munich-Olympiacos, Estrella Roja-Tottenham, PSG-Brujas, Atalanta-Manchester City, Dinamo Zagreb-Shakhtar y Real Madrid-Galatasaray.