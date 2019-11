De a tres días por vez: las selecciones juveniles femeninas siguen su preparación

La selección uruguaya femenina sub 20 enfrentará hoy a una alineación femenina de Peñarol, con lo que se dará continuidad a los microciclos semanales que ocupan a jugadoras y cuerpo técnico los lunes, martes y miércoles. Recalcar que se jugó ante una formación femenina no es un dato redundante: muchas veces, las juveniles celestes deben enfrentar a equipos juveniles integrados por varones.

Como es habitual, el movimiento de hoy tendrá lugar en el Complejo Celeste, en el marco de los entrenamientos con vistas al Campeonato Sudamericano de la categoría, que se celebrará en Argentina del 4 al 22 de marzo de 2020. En los próximos días se disputarán, además, dos partidos amistosos frente a una representación similar de Argentina. Será en Montevideo el martes 10 y el jueves 12 de diciembre.

Para los movimientos de esta semana el cuerpo técnico, encabezado por Ariel Longo, convocó a 31 jugadoras con una base muy firme de la selección sub 17 mundialista. La semana anterior, también el miércoles, día utilizado para partidos de entrenamiento, la selección sub 20 enfrentó a una formación de Nacional integrada por jugadoras del plantel superior y de la sub 19.

El resultado muy favorable a las celestes es un dato de relativa importancia en estos casos, pero puede interesar conocer las alineaciones puestas en juego. En el primer tiempo jugaron Brisa da Silva (Josefina Villanueva); Sharon López, Sofía Ramondegui, Daniela Olivera y Antonella Ferradans; Deyna Morales y Pilar González; Luciana Gómez y Micaela Domínguez; Esperanza Pizarro y Wendy Carballo. En el segundo período las dirigidas por Ariel Longo formaron con Catia Gómez; Maytel Costa, Sofía Ramondegui, Daniela Olivera y Antonella Ferradans; Sasha Larrea y Rocío Martínez; Luciana Gómez y Micaela Domínguez; Belén Aquino y Esperanza Pizarro. Entre otras, se destacaron Martínez, volante de Atenas de buen físico y técnica, y la dupla de ataque formada por la palmirense Esperanza Pizarro –ya incorporada a Nacional– y la pedrense Belén Aquino.

Finalmente, cabe mencionar que también la selección sub 17 trabaja en un régimen de entrenamiento similar con la misma periodicidad y utilizando otra cancha de las tantas existentes en el Complejo. La selección de menos edad se prepara con el comando del Vasco Santiago Ostolaza para el Sudamericano que se disputará en Venezuela entre el 15 de abril y el 3 de mayo de 2020. Para esta semana fueron convocadas ¡34 jugadoras!, entre ellas seis goleras.