Leodán González arbitrará el clásico

Leodán González será el árbitro del clásico entre Nacional y Peñarol. Después de su entrenamiento matutino en Tala, la ciudad en donde reside, González charló con el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay, previo a dirigir su tercer clásico.

“Disfruto mucho de un clásico. Los árbitros abrazamos esta profesión, la queremos, sobre todo disfrutamos. Estoy muy feliz, tenía ganas de que me tocara, no depende de uno, pero sí tenía ganas”, sostuvo el árbitro principal del domingo. “En 2016 fue mi primera designación, pero aquel clásico no se pudo jugar por la garrafa” que tiraron desde la tribuna Ámsterdam, recordó el juez. Aquel partido correspondía al Campeonato Uruguayo Especial. Luego, Leodán tuvo la chance de impartir justicia en los clásicos entre aurinegros y tricolores de los torneos Apertura en 2017 (1-1) y Clausura en 2018 (1-1).

“Los árbitros estamos yendo por un camino de darle más continuidad al juego. No sé si cambió por el proyecto del Maestro Tabárez o por variantes del torneo uruguayo, pero creo que ha ido variando la propia idiosincrasia del fútbol local; hemos tenido un avance: la mayoría de los campos de juego están en óptimas condiciones, eso te permite desarrollar un juego más rápido y el jugador se va adaptando a eso”, dijo González, quien pitará el inicio del partido que se jugará el domingo a las 16.00 en el estadio Centenario.