Un García de la guía: en alargue Aguada derrotó a Goes 103- 97

En un partidazo y pico, con alargue, Aguada derrotó a Goes. Lo llevó bien Goes durante todo el partido, y estuvo a punto de ganarlo, pero sin brillos. Leandro García Morales no falló, se puso la situación a sus espaldas, lo empató primero para ir a alargue y lo ganó después en la prórroga.

A veces me gustaría ser un viajero en el tiempo, ponerme una escafandra para atravesar décadas y bucear en el pasado. Querría poder volver en el tiempo e incrustarme en el origen de este clásico que da fin al tríptico de clásicos que hemos vivido domingo, lunes y martes. Llegar al corazón de esta pasión, que se forjó con gruesas camisetas de algodón, con números tejidos en lana y duras pelotas de cuero en canchas de tosca y tablas de madera. Quiero estar aquí, en este estadio que aturde y empuja, en este estadio que vibra con los corazones de los hinchas de unos y de otros, pero también quiero conocer el motor inicial de esta pasión, cuando aquel partido entre quintetos de Aguada y Goes pasó a ser mucho más que un partido de básquetbol, cuando se convirtió en clásico y en un momento esperado de toda la competencia.

Es maravilloso estar ahí, sentir, vibrar; aunque no sea tu camiseta, hay algo que es seguro: es tu básquetbol, es tu deporte.

Pongamos que hablo de Martínez

Con juego de pick and roll entre García Morales y los extranjeros Doblas y Roberts se empezaron a generar los primeros puntos del encuentro para Aguada. Por otro lado, el extranjero de Goes, Cameron Forte, comenzó a cargar en la pintura aguatera, generando los primeros. Forte y Fernando Martínez, que entró enseguida por la lesión del fraybentino Martín Aguilera, fueron los causantes de la remontada misionera, que hizo que Aguada pasara a la defensa. Con contraataques Goes sacó una máxima de 7 puntos. El primer cuarto del encuentro finalizó con un parcial favorable para el equipo del Colo Reig 20-16.

Goes salió al segundo cuarto con ganas de comerse la cancha, con velocidad, con Martínez corriendo la cancha entera. Con la compañía de Tito Borselino, agregaron un doble a la diferencia, llevando el marcador a 32-26.

El segundo cuarto fue más abierto, más goleado, más repartido, y Aguada fue achicando la diferencia hasta que igualó el partido con un libre de Bavosi.

Aguada pasó nuevamente al frente del encuentro 40-38 con un doble de Federico Pereiras. El equipo rojiverde, de la mano de Pereiras y Doblas, sacó una diferencia de 2 puntos para el final del primer tiempo.

Y después

El segundo tiempo siguió con mayor preeminencia de los internos, sobre todo en Aguada, con un interesantísimo aporte del español Doblas, goleador del partido.

El calor y la propia actividad física fueron desgastando al Enano Fernando Martínez, que por la lesión de Martín Aguilera al minuto inicial del partido tuvo minutos continuos como titular. Con 22 puntos se sentó promediando el tercer cuarto el base goense, y el equipo de la Plaza de las Misiones se fue al último corte ganando 66-64.

Una locura el último cuarto: fueron tanto a tanto. Llegó a pasar Aguada 70-68 con García Morales en el banco, porque Miguel Volcan decidió dotar de más altura su pintura para bloquear a Forte y a Karachi Edo.

Volvio a la cancha García Morales y de entrada conectó un triple que llevó a 5 la diferencia, 75-70.

Iban punto a punto hasta que el boricua Samy Mojica volvió a empardar las cosas en 75.

Edo, el nigeriano formado en Estados Unidos, tuvo buenos minutos, sobre todo el minuto 7, con dos hundidas y un par de tapas que hizo pasar a Goes hasta por 3 puntos. Achicó Aguada y llegó al último minuto, apenas un punto por encima de Goes, que tenía 83 contra 82 de los aguateros.

De a puntito fueron sumando y cuando faltaban diez segundos, García Morales empató el juego en 84 y nos fuimos directo al alargue, a pesar de que Goes tiró dos veces en la última posesión.

Y por fin

Absolutamente cargado de faltas arrancó Goes, todos con 4 menos Martínez. Aguada empezó ganando, pero Joaquín Osimani lo empató a libres. Otro bombazo de LGM le dio un triple de ventaja. Tres libres de una falta desde los 6,75 llevaron la ventaja a 6 unidades (92-86).

El Enano Martínez guapeó el juego y sólo con puntos suyos puso el partido a 3 (93-90). Después se fue Aguada y estiró la diferencia hasta ganarlo 103-97.