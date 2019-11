Walter Gargano se rompió el ligamento cruzado de la rodilla

El Mota Walter Gargano volvió a lesionarse. Esta vez la rotura del ligamento cruzado anterior fue en su rodilla izquierda. Lo confirmó la sanidad de Peñarol minutos después de finalizado el clásico con Nacional, una vez que el sanducero fue trasladado al hospital. Se hace cuesta arriba la carrera de este exquisito futbolista en los años finales de su vida profesional. La mala racha comenzó en marzo de 2018; Gargano, en aquel entonces un talismán de Peñarol, sufrió esta misma lesión pero en su otra rodilla, debió ser operado y estuvo seis meses en recuperación. Cuando pudo volver, consiguió el bicampeonato con los mirasoles, a fines del año pasado. Ayer, luego de la jugada que protagonizó con Matías Zunino, volvió a romperse y, apenas cayó en el césped, se preveía lo más grave. Ahora empezará otra recuperación: caerse y levantarse.

Luces y sombras

Después del partido, los entrenadores se pararon frente a la prensa y dejaron algunas frases para los grabadores. El primero fue el de Nacional, Álvaro Gutiérrez, que al ser consultado por el arbitraje dijo no tener certezas de que haya sido penal. La jugada fue bastante clara: Jesús Trindade derribó a Pablo García en el área de la Ámsterdam. “Salió un partido bastante feo”, replicó Gutiérrez, y agregó: “En el segundo tiempo, en vez de jugar 4-1-2, jugamos 4-2-1. Eso permitió recuperar pelotas más cerca de la cancha de ellos”, sostuvo. Sobre las posiciones, el cierre de la etapa y lo que se viene, dijo: “No se beneficia nadie: quedamos a la misma cantidad de puntos [que antes del clásico]”. Matías Viña estuvo ausente, ya que se encuentra en Israel con la selección uruguaya, y según el director técnico “Viña es un jugador muy importante para nosotros, tanto en la defensa como en el ataque”.

Diego López, por su parte, dijo que su equipo “mejoró mucho con respecto al clásico pasado”. “Está todo abierto para nosotros, hay que seguir trabajando. Estábamos en desventaja, porque ellos están adelante, y siguen ahí. Faltan tres partidos y puede pasar de todo. La forma en la que hemos manejado los partidos anteriores al clásico te lleva a no perder la concentración para seguir así”, sostuvo. Sobre la salida de la cancha de Facundo Pellistri, comentó que se trató de una decisión técnica: “Hay cosas que le pedí y no se hicieron. Agustín Canobbio tiene el ida y vuelta que pedía el partido; esa característica es fundamental. Lo vi bien, aunque le faltó la definición”. El partido no fue muy bonito, está claro, pero se sabe que hay otras cosas en juego: “Creo que ‘espantoso’ es una definición muy vulgar para este partido tan lindo y tan importante. A la hora de analizarlo, una persona tiene que tener en cuenta muchas cosas, creo que llamarlo ‘espantoso’ no da”, cerró.