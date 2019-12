Álvaro Gutiérrez: “Sabíamos que no iba a ser fácil, pero se logró por el esfuerzo de todos”

Entre alegría y satisfacción, Álvaro Gutiérrez brindó declaraciones después de que Nacional se consagró campeón uruguayo. El DT, que termina contrato a fin de año, centró lo obtenido en sus futbolistas: “Demostraron una casta especial para revertir una situación adversa al comienzo del campeonato para hoy llegar a la consagración”, dijo Gutiérrez. “Cuando llegamos sabíamos que no iba a ser fácil, pero se logró por el esfuerzo de todos. Toda la gente de Nacional, cualquiera sea su puesto de trabajo o vinculación, todos siempre estuvieron alentando con alegría, en forma positiva, y eso les dio la fuerza a los jugadores”, resumió.

El título tricolor es el segundo campeonato ganado por Gutiérrez, en ambos casos con Nacional, 2014-2015 y 2019. En este último caso el bolso tuvo muchos méritos, pero el más grande de todos fue dar vuelta los 9 puntos abajo de Peñarol que estaba en la Tabla Anual. “Desde el primer momento, lo único que les exigimos a los jugadores era la entrega total en cada entrenamiento, en cada partido, cuando se iban a su casa a descansar, y cumplieron. A veces jugamos bien, otras no tanto; sabíamos que no teníamos margen de error. En un momento muy duro nos quedamos paraditos, estoicos, aguantamos todo lo que teníamos que aguantar; ganamos los partidos que debíamos, y eso se corona con el campeonato”, comentó el entrenador. Agregó que lo destacable de los suyos fue: “Primero, no entregarse; luego, la creencia de los jugadores en cada cosa que les planteaba; y, por último, el grupo humano que se formó”.