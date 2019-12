Fútbol femenino juvenil en el Centenario

Este sábado habrá una jornada inhabitual en el estadio Centenario, donde se definirán los representantes uruguayos femeninos en la Liga de Desarrollo Conmebol, que llega a su tercera edición y busca el desarrollo en tres categorías: sub 14 y sub 16 femeninas y sub 13 masculina.

Con entrada libre y gratuita, el primer encuentro comenzará a las 14.00 y será entre San Jacinto Rentistas y San José, en lo que es la final de la categoría sub 14. Más tarde, a las 16.30, se enfrentarán Liverpool y Tacuarembó, por la final sub 16.

Los partidos serán de 40 minutos por tiempo, y tendrán tres interrupciones en las que se podrán realizar los seis cambios permitidos. En caso de empates, los clubes uruguayos que irán a la Liga de Desarrollo Conmebol serán definidos mediante la ejecución de tiros penales.

Las muchachas tacuaremboenses son una sorpresa, ya que fueron el único equipo del interior que atravesó la fase de cuartos de final en la categoría sub 16, al vencer a Racing de Montevideo 4-2 por penales, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular. Después, en una semifinal jugada el miércoles, concretaron la sorpresa mayor, al vencer a Nacional en el estadio Goyenola 1-0 con un golazo de tiro libre convertido por Alison Latua a los 32 minutos del primer tiempo.