La capitana del fútbol sala

Mariana Crocano es la capitana bicampeona con Peñarol en fútbol sala. Además, es jugadora de la selección uruguaya, y divide su vida entre la pelota chica y la nutrición. Con 31 años y una voz clara y firme, es una referente de las canchas,.

No lo recuerda con claridad, pero, según una anécdota de su madre, un día viendo jugar a su padre en papi fútbol del club Urreta –donde jugaba baby fútbol su hermano–, pegadita a la red, se dio vuelta y le dijo a su madre: “Esto es lo que quiero hacer en mi vida”. Con los años se dieron cuenta de que era lo que más le gustaba, y a fuerza de logros y de verla feliz dentro de una cancha su madre la acompañó para siempre. “En casa al principio no cayó muy bien; el fútbol era para hombres y no para mujeres, y al final mi madre fue la que más me incentivó. Terminó siendo delegada de uno de los equipos en que jugué”, cuenta Mariana.

Siempre le gustó practicar deportes: handball, vóleibol, hockey. Arrancó a los 17 años; al principio en el colegio con los varones, junto con otras pocas amigas que se animaban, pero cuando la invitaron a jugar fútbol sala fue a probar, le gustó y se quedó. Llegó a las canchas en 2005, en la sub 18 de Malvín, y ese mismo año participó en un Sudamericano y en la final con la categoría mayor. A fines de 2006 una lesión la dejó afuera del deporte, y en 2008 llegó la oportunidad de pasar a Nacional, equipo en el que no terminó de jugar el campeonato por diferentes problemas. De 2009 a 2013 jugó en Bella Vista, luego pasó a Río Negro y se quedó hasta 2018, año en que fue transferida a Peñarol. En 2005 y 2006 salió campeona con Malvín, de 2009 a 2012 logró todos los campeonatos con Bella Vista, fue tricampeona con Río Negro y bicampeona con Peñarol.

Mariana está convencida: las mujeres tienen que seguir lo que les gusta hacer, los logros llegan luego de mucho sacrificio, y más en los deportes menores, en los que hay que entrenar y también conseguir el dinero para las competencias. “A veces lo que cuesta más es lo que más se disfruta”, dice.

Diciembre será un mes intenso para Mariana. Con el festejo aún en la piel por el bicampeonato uruguayo de fútbol sala con Peñarol, las mirasoles debutarán hoy a las 18.00 por la Copa Libertadores, y como si fuera poco disputará la Copa América en Paraguay con la selección uruguaya.