La sub 23 se sigue preparando y venció 4-1 a Canelones

En su segundo partido de entrenamiento de cara al Torneo Preolímpico, que se llevará a cabo en Colombia desde el 18 de enero, la preselección uruguaya que dirige a Gustavo Ferreyra derrotó 4-1 a la selección de Canelones del Sur en un partido disputado en el Complejo Uruguay Celeste.

Los jóvenes sub 23 (el torneo es para nacidos después del 1º de enero de 1997) entrenaron en doble turno, y además sumaron de pleno a tres futbolistas que aún no habían llegado a participar en las prácticas. Se trata de los recién convocados Mathías Laborda y Santiago Rodríguez, que fueron campeones uruguayos con Nacional y por las finales no estuvieron en la primera semana de prácticas, y el zaguero de Girona Santiago Bueno, que tras jugar por la Copa del Rey ante Linares, dejó Cataluña para volver a ponerse la celeste, con la que fue campeón sudamericano sub 20.

Ahora sólo resta que lleguen Juan Manuel Sanabria, de Atlético Madrid B, que el domingo estuvo en la victoria sobre Linares 1-0; Federico Viñas, la gran revelación de América de México, que no podrá llegar hasta enero, porque los americanistas jugarán las finales del campeonato mexicano el 26 y 29 de diciembre, y Leo Fernández, que tras su participación en Universidad de Chile fue contratado por Toluca de México, en donde está realizando la pretemporada.

Uno por uno

En la actualidad son 28 los preseleccionados por Gustavo Ferreyra, pero a Colombia sólo podrán viajar 23. La lista está compuesta por los arqueros Ignacio de Arruabarrena (Wanderers), Cristopher Fiermarin (Torque), Rodrigo Formento (Cerro), Juan Tinaglini (River Plate); los defensas Santiago Bueno (Girona, España), Mathías Laborda (Nacional), Sebastián Cáceres (Liverpool), Gastón Álvarez (Defensor Sporting), Emiliano Ancheta (Danubio), Maximiliano Araújo (Wanderers), Emanuel Gularte (Progreso), Agustín Oliveros (Racing), José Luis Rodríguez (Racing, Argentina); los mediocampistas Nicolás Acevedo (Liverpool), Carlos Benavídez (Independiente, Argentina), Leonardo Fernández (Universidad de Chile), Francisco Ginella (Wanderers), Agustín González (Progreso), Joaquín Piquerez (River Plate), Juan Manuel Sanabria (Atlético de Madrid, España), Manuel Ugarte (Fénix), Facundo Waller (Plaza Colonia), Santiago Rodríguez (Nacional); como delanteros están Matías Arezo (River Plate), Juan Ignacio Ramírez (Liverpool), Diego Rossi (Los Angeles FC, Estados Unidos) y Federico Viñas (América, México).

Ayer la celeste arrancó jugando con Cristopher Fiermarin, José Luis Rodríguez, Emanuel Gularte, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo, Carlos Benavídez, Nicolás Acevedo, Facundo Waller, Joaquín Piquerez, Diego Rossi y Juan Ignacio Ramírez.

Hay una demostración de idea base de equipo, por lo menos con los que están desde el primer día, dado que la oncena inicial con San José, el viernes, había sido la misma a excepción del golero. El viernes atajaron De Arruabarrena y Rodrigo Formento, mientras que Fiermarin y Tinaglini fueron los únicos que no participaron en aquel amistoso inicial.

Esos 11 les ganaron en 45 minutos 2-1 a los canarios, con goles de Juan Ignacio Ramírez y Joaquín Piquerez para los preseleccionados, descontando para la azulgrana Andrés Quatrini.

En la segunda parte jugaron Juan Tinaglini; Agustín Oliveros, Gastón Álvarez, Mathías Laborda, Emiliano Ancheta, Santiago Bueno, Manuel Ugarte, Francisco Ginella, Agustín González, Santiago Rodríguez y Matías Arezo. Los celestes sumaron dos goles más, por medio de Manuel Ugarte y Agustín González de penal, y el partido terminó 4-1.

Calendario

Los jugadores volverán a las prácticas el 26, y el sábado 28 tendrán un amistoso con la selección de Colonia, a las 17.30. Los últimos tres amistosos de preparación serán internacionales, todos en el Complejo Uruguay Celeste: el sábado 4 con la selección de la Liga Premier de México, y el martes 7 y el viernes 10 frente a la selección gaúcha.

Unos días después viajarán a Colombia. Uruguay participa en el Grupo B con Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Debutará el domingo 19 a las 20.00 con Paraguay en el estadio Centenario de Armenia, y con Brasil jugará el martes 22 a las 22.30 en Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El 25 vuelve a Armenia, para jugar con Bolivia a las 20.00, y también en esa ciudad cerrará el grupo con Perú, el 28 a las 20.00.

Los dos primeros del grupo jugarán un cuadrangular final en Bucaramanga con los dos primeros del Grupo A (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela), y de ahí saldrán los dos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Las fechas para los enfrentamientos del cuadrangular final serán el 3, 6 y 9 de febrero, por lo que los uruguayos que tienen fecha libre en la última fecha de la fase inicial podrían llegar, si clasifican, con seis días de descanso al inicio de la definición del clasificatorio.