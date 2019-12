Las selecciones juveniles femeninas entrenarán en enero

El receso de las preparaciones de las selecciones juveniles femeninas será, en esta ocasión, muy breve: comenzó pocos días antes de Navidad y seguirá hasta la primera semana de 2020. La selección sub 20 volverá a entrenar a partir del 2 de enero, después de ser “desalojada” en sus entrenamientos de la semana pasada del Complejo Uruguay Celeste, en tanto allí se está preparando la selección sub 23 masculina. Es obvio que no había ninguna colisión entre ambos planteles en preparación, ya que a la selección femenina se le designa una de las seis o siete canchas existentes y se le adjudica vestuarios auxiliares externos a la casona principal.

En principio, el cuerpo técnico de la sub 20, que integran los entrenadores Ariel Longo y Graciela Barboza, más el profesor Daniel Castro y el entrenador de goleras Carlos Pinasco, decidió reanudar los entrenamientos el jueves 2 de enero. Dos meses después, desde el 4 de marzo, estará en acción el Sudamericano sub 20 en Argentina, en un lugar aún no anunciado. Ese torneo clasificará a dos selecciones para la Copa del Mundo a disputarse en ciudades de Costa Rica y Panamá, en fecha aún no definida. El máximo nivel de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), por medio del Bureau del Consejo, resolvió el viernes 20 que esos países tomen el desafío que perdió Nigeria, por los problemas sociales y políticos que atraviesa. Un total de 16 selecciones competirán en este evento. Aún se debate cuál será el número de estadios a utilizar y las fechas de agosto en que se jugará el Mundial, así como el calendario de partidos.

Camino a India

La sub 17, que tiene al frente a los entrenadores Santiago Ostolaza y Stefanía Maggiolini, volverá a entrenar desde la segunda semana de enero. Esa selección tiene más tiempo de preparación, ya que el Campeonato Sudamericano se jugará del 15 de abril al 3 de mayo, en Venezuela. En ese caso habrá tres cupos para clasificar a la Copa del Mundo de India, que también ya tiene fecha indicada por FIFA, del 2 al 21 de noviembre.

La hora de las premiaciones

El Auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel fue el escenario de la entrega de premios de la temporada 2019 de los campeonatos femeninos de Primera y Segunda División, y de juveniles sub 19 y sub 16.

Además de las copas y medallas a las campeonas, vicecampeonas y tercer puesto en las cuatro categorías oficiales, recibieron un destaque goleadoras y goleras menos vencidas, y se entregaron premios Fair Play. Los premios de Primera División correspondieron a Peñarol (campeón), Nacional (vice) y Colón, ubicado en el tercer puesto. La goleadora fue Juliana Castro (Nacional) y la golera menos vencida, Sofía Olivera (Peñarol), con números muy llamativos: recibió cinco goles en 1.620 minutos. El premio al Fair Play fue para San Jacinto Rentistas. En Segunda División, en el mismo orden, fueron distinguidos los clubes Defensor Sporting, Atenas y Danubio. La goleadora fue Tamara Pírez, de Náutico; la golera menos vencida, Carla Sansonetti (Defensor Sporting), y el Fair Play fue para Udelar. Los clubes distinguidos como los mejores de la divisional sub 19 fueron Liverpool (campeón), Nacional y Colón. La goleadora resultó ser Luciana Perera (Nacional), ¡con 76 goles!; la golera menos vencida fue Ana Larrosa (Nacional), y el premio Fair Play lo recibió Colón. Finalmente, los premios principales de sub 16 fueron para Liverpool (campeón), San Jacinto Rentistas y Nacional.

Los premios Futur

Aparte de la premiación oficial hubo otras. Por ejemplo, los premios Futur (Futbolistas Uruguayas), que distinguieron a las mejores por posiciones en el campo de juego. En Primera División, la golera distinguida fue Sofía Olivera (Peñarol); la mejor defensa, Laura Felipe (Nacional); la mejor mediocampista, Ximena Velazco (Peñarol) y la mejor delantera, Lourdes Viana (Peñarol). Las tricampeonas aurinegras se llevaron la mayoría de los premios. En Segunda División, en el mismo orden, las distinciones fueron para Pamela de Armas (Danubio), Micaela Costa (Atenas), Aida Camaño (Náutico) y Fernanda Tenorio (Danubio).