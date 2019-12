Nacional: El campeón sin director técnico asegurado

Después de consagrase anticipadamente campeón uruguayo 2019 Nacional se perfila para la nueva temporada. Sin embargo, y contrario a alguna ley no escrita del utilitarismo y el resultadismo en el fútbol que seguramente diga que director técnico campeón sigue, no se sabe quién será el entrenador tricolor en 2020, cuyas expectativas principales serán el Uruguayo y la mejor participación posible en la Copa Libertadores. El contrato de Álvaro Gutiérrez, el DT campeón, termina y, sorprendentemente, parece que no es segura su continuidad. Así lo dejó entrever el dirigente Alejandro Balbi ayer en el programa Último al arco, de Sport 890; si bien reconoció que Gutiérrez “fue un bombero de excepción” y que “corresponde, desde ya, el agradecimiento enorme por volver a sacarnos campeones”, dijo que “conversaremos entre nosotros, los dirigentes, con Iván Alonso y Jorge Giordano para que nos den un informe que, si bien no será vinculante para nuestra decisión, es muy importante, además de hablar con Gutiérrez para conocer sus expectativas, su propuesta”.

La campaña de Gutiérrez en su regreso al tricolor –ya había sido campeón uruguayo en 2015– fue realmente buena: sacó de los pelos a un equipo que en el inicio del torneo había quedado muy abajo (había dejado diez puntos en cinco partidos cuando estaba bajo la conducción de Eduardo Domínguez) y lo dejó como Uruguay 1 para el sorteo de la Copa Libertadores, que se hará hoy en Paraguay, en el que compartirá el copón de cabezas de serie con Flamengo, River Plate, Boca Juniors, Grêmio, Palmeiras, Olimpia y Peñarol, por lo que no habrá clásico en la fase de grupos.

Los posibles rivales de Nacional y de Peñarol serán uno del copón 2 (Independiente del Valle, Santos, São Paulo, Libertad, Colo-Colo, Bolívar, Racing y Universidad Católica), uno del 3 (Liga de Quito, América de Cali, Athlético Paranaense, Junior, Alianza Lima, Caracas, Delfín y Tigre), y uno del 4 (sólo se conocen los nombres de Estudiantes de Mérida, Defensa y Justicia y Binacional de Perú, además de Bolivia 2 y los cuatro que emerjan de las fases iniciales previas a los grupos, en las que participarán 22 clubes, entre ellos Progreso y Cerro Largo).