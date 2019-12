Se completa la selección uruguaya para el Preolímpico de Colombia

A la espera de la llegada de Federico Viñas, el delantero goleador del América de México que el domingo a la noche perdió por penales ante el Monterrey la final del campeonato mexicano, y la del floridense Juan Manuel Sanabria, con actividad plena esta temporada en el Atlético Madrid B, y serias expectativas de que participe en algún partido de la Copa del Rey con el equipo principal, los restantes 21 futbolistas del núcleo definitivo que participará en el Preolímpico tuvieron ayer su entrenamiento de cierre de año , y el jueves volverán a los entrenamientos en el Complejo Uruguay Celeste.

Viñas, con un inusual semestre en el fútbol mexicano, donde fue apodado El Niño MaraViñas, anotó en la final mexicana en la que su equipo no pudo acceder al título por penales, y ya estará para el amistoso del sábado ante la selección de la Liga Premier de México, la de la segunda división mexicana que es dirigida por el uruguayo César Vega, y que cuenta con futbolistas de gran capacidad.

Seguramente, su llegada y la de Sanabria sean variables importantes en la estructura de la posible oncena que viene moldeando Gustavo Ferreyra, que delante del arquero (han estado los tres: Ignacio de Arruabarrena, Rodrigo Formento y Cristopher Fiermarín) ha repetido al Pumita José Luis Rodríguez, Santiago Bueno o Emanuel Gularte o Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo, Carlos Benavídez o Francisco Ginella, Nicolás Acevedo, Facundo Waller, Joaquín Piquerez, Diego Rossi y Juan Ignacio Ramírez.

En la jornada del domingo se dio a conocer la nómina definitiva de los sub 23 (futbolistas nacidos desde el 1º de enero de 1997) que participarán del clasificatorio sudamericano para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputará en las ciudades colombianas de Armenia, Pereira y Bucaramanga entre el 18 de enero y el 9 de febrero. Como el torneo no es organizado por la FIFA –es clasificatorio para un evento del Comité Olímpico Internacional–, los clubes no tienen obligación de ceder a los futbolistas. El plantel estará compuesto por De Arruabarrena (Wanderers), Fiermarín (Torque) y Rodrigo Formento (Cerro); Emiliano Ancheta (Danubio), Maximiliano Araújo (Puebla, México), Santiago Bueno (Girona, España), Sebastián Cáceres (Liverpool), Emanuel Gularte (Progreso), Mathías Laborda (Nacional), Agustín Oliveros (Racing) y José Luis Rodríguez (Racing, Argentina); Nicolás Acevedo (Liverpool), Carlos Benavídez (Independiente, Argentina), Francisco Ginella (Los Ángeles FC, Estados Unidos), Piquerez (River), Santiago Rodríguez (Nacional), Sanabria (Atlético Madrid, España), Manuel Ugarte (Fénix) y Facundo Waller (Plaza Colonia); Matías Arezo (River), Juan Ignacio Ramírez (Liverpool), Diego Rossi (Los Ángeles FC, Estados Unidos) y Viñas (América, México). Hay futbolistas de diez de los 16 participantes del próximo campeonato uruguayo, y si tomamos la primera fecha de la citación, hubiese sido Wanderers uno de los que más jugadores aportó (tres), pero los pases de Araújo y Ginella hacen que sea sólo Liverpool el que aporte tres celestes: Sebastián Cáceres, Nicolás Acevedo y Colo Ramírez.

Los celestes, después de enfrentar a la selección de la segunda división de México, jugarán dos amistosos más la semana entrante ante la selección de Río Grande do Sul. Serán el martes 7 y el viernes 10 de enero, y partirán rumbo a Colombia, donde debutarán el domingo 19 a las 20.00 con Paraguay en el estadio Centenario de Armenia. La segunda fecha del grupo B será ante Brasil el martes 22 a las 22.30 en Pereira, el 25 de enero frente a Bolivia a las 20.00 en Armenia y cerrará el grupo con Perú, el 28 a las 20.00. La fase final se jugará en Bucaramanga el 3, el 6 y el 9 de febrero.