Se definió el cuerpo técnico para las selecciones sub 20 y sub 23

Gustavo Ferreyra, Juan Pablo Péndola, Carlos Nicola, Diego Estavillo e Ignacio Lapetina conforman el cuerpo técnico de las selecciones uruguayas masculinas sub 20 y sub 23. Los casos de Ferreyra (director técnico), Nicola (entrenador de goleros) y Estavillo (preparador físico) son conocidos, esto no es más que una continuidad de trabajo de un cuerpo técnico que se mantiene en la categoría sub 20 (y en las juveniles) de Uruguay. Péndola, como asistente técnico y Lapetina, como analista de videos, se sumaron para trabajar de cara al próximo objetivo: volver a los Juegos Olímpicos, que serán en Tokio, en 2020.

Para ello, hay que clasificarse, y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sacó del baúl de los recuerdos el Torneo Pre Olímpico sub 23, que se volverá a disputar después de 16 años, esta vez en Colombia, del 18 de enero al 9 de febrero, en las ciudades de Pereira, Armenia y Bucaramanga. Asimismo, este cuerpo técnico preparará a la selección sub 20 que jugará el Sudamericano en enero de 2021. A propósito de campeonatos sudamericanos, los últimos Juegos que disputó Uruguay fueron los de Londres 2012, y como sucedió en Beijing 2008, en la cita británica y en Río 2016 a ellos se accedía a través del Sudamericano sub 20 del año anterior.

Hay fixture, hay equipo

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se realizó una primera convocatoria de 25 futbolistas que integrarán una preselección, que empezará a entrenar el lunes 16 de diciembre en el Complejo Celeste.

Los citados por Ferreyra para comenzar las prácticas son Nicolás Acevedo (Liverpool), Gastón Álvarez (Defensor Sporting), Emiliano Ancheta (Danubio), Maximiliano Araújo (Wanderers), Matías Arezo (River Plate), Carlos Benavídez (Independiente, Argentina), Santiago Bueno (Girona, España), Sebastián Cáceres (Liverpool), Ignacio de Arruabarrena (Wanderers), Leonardo Fernández (Universidad de Chile), Cristopher Fiermarin (Torque), Rodrigo Formento (Cerro), Francisco Ginella (Wanderers), Agustín González (Progreso), Emanuel Gularte (Progreso), Agustín Oliveros (Racing), Joaquín Piquerez (River Plate), Juan Ignacio Ramírez (Liverpool), José Luis Rodríguez (Racing, Argentina), Diego Rossi (Los Angeles Football Club, Estados Unidos), Juan Manuel Sanabria (Atlético de Madrid, España), Juan Tinaglini (River Plate), Manuel Ugarte (Fénix), Federico Viñas (América, México) y Facundo Waller (Plaza Colonia).

En caso de que haya citaciones de futbolistas de Peñarol y Nacional, se realizarán una vez finalizadas las finales del Campeonato Uruguayo.

Uruguay integra el grupo B con Paraguay, Brasil, Perú y Bolivia; en el grupo A jugarán Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador. Los primeros dos equipos de cada serie se meterán el cuadrangular final del campeonato que enfrentará a todos contra todos y dará dos cupos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La celeste debutará en el torneo el domingo 19 de enero a las 20.00 ante Paraguay, en el estadio Centenario de Armenia; luego enfrentará a Brasil el 22 de enero en Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas a las 22.30; tres días después volverá a Armenia para jugar ante Bolivia a las 20.00 y cerrar el grupo contra Perú, el 28, también a las 20.00. En la quinta etapa la selección cumplirá con su fecha libre.