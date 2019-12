Se enfrentan las selecciones femeninas sub 20 de Uruguay y Argentina

Apuntando al objetivo mediato, el Campeonato Sudamericano sub 20 que, justamente, se disputará en territorio argentino en marzo, este martes se miden amistosamente Uruguay y Argentina. Son partidos preparatorios para ambas selecciones rioplatenses que realizan entrenamientos con amplias listas, muy cercanas a las 30 jugadoras. Las albicelestes llegaron con 18 futbolistas a las órdenes del casi eterno entrenador de las selecciones argentinas femeninas, Carlos Borrello, quien también estuvo al mando de la selección mayor en la última Copa del Mundo jugada este año en Francia.

Los partidos se jugarán este martes y el jueves. El primero será disputado en el Complejo Celeste, lugar habitual de las prácticas del equipo comandado por el entrenador Ariel Longo con la colaboración directa de la ex jugadora y actual entrenadora Graciela Barboza. El partido comenzará a las 16.00 y no se habilitará la entrada de público.

En ocasiones similares hemos aportado una visión negativa acerca de la fijación del complejo como escenario competitivo. El Complejo Uruguay Celeste es una joya preciosa. En eso hay acuerdo general: es un escenario espectacular para entrenar en condiciones ideales. Sin embargo, no es el lugar adecuado para una competición aunque sea amistosa y de preparación (no tiene tribunas, no hay cerco ni separación clara entre público y actores). Existen experiencias positivas sobre encuentros de selecciones femeninas que han tenido excelentes presencias de público en escenarios adecuados. Bastan dos ejemplos: el encuentro de la selección mayor ante una selección universitaria alemana disputado en el Parque Federico Omar Saroldi y el partido entre Uruguay y Argentina en el estadio Luis Franzini. Es una pena que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oculte, de hecho, espectáculos que son de por sí atractivos y que favorecen la difusión de esta modalidad futbolística en crecimiento constante.

Otra forma de bajar o impedir concurrencias se practicará el jueves en el segundo partido previsto. Aunque el sitio de la AUF informa que “la revancha será en el estadio Jardines del Hipódromo, con ingreso de público”, cabe advertir una engañosa redacción que da la impresión de que la entrada es libre, pero no será de esta forma. Se podrá entrar si se integra una lista que los clubes debían entregar –el plazo para ello era hasta el lunes-, hecho que no fue comunicado públicamente. Pero es así y valga la información: el segundo partido se disputará en el estadio María Mincheff de Lazaroff, el escenario danubiano. Y será a las 10.00.

Quienes jugarán

Ambos planteles vienen realizando desde tiempo atrás preparaciones que tienen puntos de contacto: el entrenador de la selección mayor también es el de la categoría sub 20. Pero hay diferencias. Las nuestras han estado entrenando desde agosto, los días lunes, martes y miércoles conciliando las necesidades de esa preselección con las de los clubes que estaban en competición. Las argentinas han estado haciendo dobles horarios e incluso han quedado concentradas en el equivalente al Complejo Celeste, en Ezeiza, pasando allí la noche.

Borrello trajo 18 jugadoras. Sin embargo, los nombres no fueron difundidos. Paradoja: en el sitio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se anuncia el partido pero solo se da el listado de Uruguay. Seguramente, las titulares de un último partido jugado ante juveniles varones del club Platense, estarán en el Complejo Celeste. Esta fue la formación: Ariana Álvarez (San Lorenzo), Milagros Vargas (San Lorenzo), Aldana Narváez (Social Lux), Melanie Torales (Lanús), Milagros Otazú (Racing), Maricel González (UAI Urquiza), Paloma Fagiano (GEPU de San Luis), Dalila Ippolito (UAI Urquiza), Justina Morcillo (River Plate), Loana Bernhard (Instituto de Paraná) y Betina Soriano (Talleres de Córdoba), aunque esta última es de categoría mayor, la estaban evaluando y, por lo tanto, este martes no jugará.

Las nuestras

Son 27 las convocadas para armar la formación titular y los cambios previsibles, también teniendo en cuenta que en 48 horas habrá un encuentro similar. Longo tiene para elegir: Brisa da Silva (Juventud) sería la golera titular aunque también estarán a la orden Josefina Villanueva (Progreso) y la recién llegada de Estados Unidos y ex selección mundialista sub 17, Jennifer Sosa (New York City).

En el último entrenamiento la línea de cuatro defensas fue integrada por Shirley Mederos (Liverpool), Sofía Ramondegui (Palmirense), Adriana Salvagno (Palmirense) y Antonella Ferradans (Progreso). Las dos volantes centrales fueron la duraznense Karol Bermúdez (Liverpool) y una de las pocas 2000, las que cumplirán 20 años el año entrante, las que serán mayoría en el Sudamericano: Luciana Gómez (Nacional). Como alternativas en esta zona se debe nombrar a Deyna Morales (San Jacinto Rentistas) y a Sasha Larrea (Progreso).

Como enlaces podrán ir por derecha Rocío Martínez (Atenas), que se ha ido ganando un lugar firme por sus rendimientos, y Micaela Domínguez (Progreso), que fue convocada aunque viene de producirse un golpe en una rodilla producto de un accidente conduciendo una moto. Hay posibilidades, en este caso, para Pilar González (Canelones Fénix) y la zurda Juliana Viera (Liverpool). Las atacantes serían la ex Palmirense, Esperanza Pizarro (Nacional) y la fuerte melense Wendy Caraballo (Arachanas).

Completan el listado la dura defensa Maytel Costa (Colón), la lateral Sharon López (Nacional), Mayra Castro (Liverpool), Lorena Yaque (Rampla Juniors de Durazno), las mediocampistas Kelly Rigau y Nikol Laurnaga (ambas de Liverpool) y Belén Viera (Defensor Sporting). Tres delanteras completan: Belén Aquino (Progreso), Martina Terra (Liverpool) y Ángela Gómez (Liverpool).